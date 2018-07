‘No hay opciones en la general y buscaremos otros objetivos’: Urán

El Tour de Francia para Rigoberto Urán ha sido un verdadero calvario. Llegó como el subcampeón, pero este año, pero una caída en el pavé le ha pasado factura. Su cuerpo, lastimado, con dolor, le ha respondido de la manera que él quiere y cada vez se retrasa más. Este miércoles perdió 26 minutos 7 segundos.

“Fue una jornada con bastantes dificultades. El cuerpo no respondió bien. Esto es de estar adelante o estar atrás, pero en el medio no. Nos fuimos para atrás, porque el cuerpo no respondió como se quería”, aseguró Urán.



Rigoberto afirmó que ya sus objetivos son otros y la clasificación general ya no existe para él. “No sé, hay opciones de ganar una etapa. Ya nos olvidamos de la general y nos enfocaremos en otros objetivos”, dijo.



Finalmente sobre su estado de ánimo respondió: “Anímicamente siempre estoy bien. Estar adelante o atrás no influye”.



