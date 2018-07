‘Estoy un poco aporreado; perdimos tiempo importante’: Urán

No se mostró molesto, pero sí afectado. Rigoberto Urán no pudo seguir la rueda de sus rivales y en la décima jornada del Tour de Francia perdió más de dos minutos y su lucha por la clasificación general se ve cada vez más lejos. El problema es claro: las caídas del domingo le pasaron factura.

“Tratamos de estar adelante, pero el golpe fue complicado. Hubo dolor en la espalda y se perdió tiempo importante. Evaluaremos con el equipo qué se puede hacer y veremos qué podemos hacer”, añadió.



Rigoberto Urán confirmó que no se retirará del Tour de Francia, pero su estrategia puede cambiar, porque los golpes que tiene le han bajado su condición física.



“La continuidad está segura, veremos de qué manera vamos a correr, cuando tienes un golpe hay que ver qué debes hacer”, añadió.



Finalmente dijo: Estoy un poco aporreado por todo… la rodilla, la espalda. Cuando se sube de esta manera pues cuesta. Mañana (miércoles) es una etapa más dura. Por eso me pondré a hacer rodillos pa’ ver si me baja la hinchazón”.



