‘Trabajaré fuerte para que el sueño amarillo sea una realidad’: Nairo

Bastante reflexivo luego de terminar en la décima posición del Tour de Francia, Nairo Quintana hizo un balance de lo que fue su participación en una nueva edición de la carrera francesa. El colombiano aseguró que batalló hasta el final, pero desde un comienzo las cosas no se dieron.

“Desde el primer día no comenzó bien. Lo importante fue que no tuvimos las caídas que se suelen tener en la primera semana y hemos librado hasta el inicio de la montaña”, aseguró.

#TDF2018 En la salida de la 21ª etapa en Houilles hemos recibido la visita del director general del Consejo Superior de Deportes (@deportegob), Mariano Soriano, quien ha felicitado por su esfuerzo al grupo y charlado con Eusebio Unzué, @NairoQuinCo e @ImanolErviti. ¡Gracias! pic.twitter.com/HerSgaJi7N — Movistar Team (@Movistar_Team) July 29, 2018

Entre tanto, Nairo reconoció que con el comienzo de la montaña no tuvo el mejor nivel y que el calor en esas jornadas le pasó factura.



“En la montaña vinieron los días que no fueron como esperaba, días de calor, que no sabemos por qué me afectó y luego vino la etapa bonita, de las más importantes que gané con mucha autoridad. Ahí creció el sueño para seguir escalando hacia el podio, pero al día siguiente una caída me ha dejado bastante noqueado para seguir luchando. Finalmente acabamos dentro de los 10 primeros, lamentando para siquiera estar en el podio”, añadió.



Además, el corredor boyacense dijo que no bajará los brazos y seguirá trabajando para volver al Tour de Francia y conseguir el anhelado título.



“Seguiremos trabajando más fuerte para llegar en grandes condiciones y tener éxito en los Tour que vienen para el sueño amarillo no sea un sueño sino una realidad”, comentó.



Al final le mandó un mensaje a los aficionados que lo acompañaron en este Tour: “Agradezco mucho a los colombianos que me apoyaron y que todavía creen en mí. Agradecer ese apoyo cuando tuve días difíciles y me quedo con que nunca me dejaron solo”.



DEPORTES