‘Espero recuperar en la montaña el tiempo perdido’: Nairo

Los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa y el colombiano Nairo Quintana, los tres líderes del Movistar en el 105 Tour de Francia, se han mostrado muy satisfechos por el balance que pueden hacer de su actuación después de las nueve primeras jornadas.

Nairo Quintana ha destacado que han conseguido "librar hasta la etapa de Roubaix" casi todas las incidencias de carrera, salvo "desafortunadamente la pérdida de 1:15 del primer día con los primeros clasificados, aunque respecto al favorito Chris Froome únicamente cedió 24 segundos.

"Estamos esperando a que llegue mañana (martes) la montaña y espero recuperar allí el tiempo que perdí el primer día", ha comentado el de Tunja, Boyacá.



"Me encuentro en una buena posición para afrontar el resto del Tour con mucha motivación. Ahora con la montaña la motivación es diferente porque estamos en nuestro terreno", ha destacado.



Ahora lo que espera es que "la fuerza y la suerte nos siga acompañando y tener tranquilidad, y también encender velas y rezar mucho".



Por su parte, Alejandro Valverde ha recordado que el Tour no acabó en Roubaix el domingo aunque "era un día muy importante, pero todavía queda mucho Tour por delante".



Sobre su situación en la general, en la que es quinto, ha destacado que la ve "bien y soy optimista porque estamos los tres líderes del equipo ahí y ahora viene nuestro terreno".



"Si en las nueve primeras etapas hemos estado bien, ahora esperamos estar mejor", ha manifestado con optimismo. Para el murciano es "clave" que tanto él, como Landa y Quintana hayan pasado los nueve primeros días "con muy poco tiempo perdido y sin ningún golpe fuerte".



Después de la fuerte caída que sufrió el domingo, el alavés Mikel Landa ha explicado que "he podido descansar bastante bien y sin problemas para dormir". También ha apuntado que en esta jornada de descanso ha podido salir a pedalear y "sudar un rato" sin apenas problemas por lo que espera "con ganas que empiece ya la montaña".



"Los Alpes parecen más duros y los Pirineos no tanto pero son en la segunda semana y se afrontarán con fatiga. Habrá que estar muy atentos todos los días y tratar de aprovechar la oportunidad que se presente", ha dicho.



