‘Recuperar algo de tiempo es tranquilizador’: Froome

Uno de los grandes ganadores que dejó la contrarreloj por equipos fue Chris Froome. El ciclista británico recuperó algo de tiempo después de su caída en la primera etapa del Tour de Francia y ya comienza a escalar posiciones.

“Creo que podemos ser muy felices, dimos todo lo que teníamos y fue todo por la planeación que hicimos. Nunca se puede saber quién va a estar en un buen día y quién no. Creo que en general todo salió muy bien para nosotros”, aseguró el campeón defensor.



Froome reconoció que la competición no arrancó de la mejor manera para él, pero lo importante será ir llevando el día tras días antes de que comience la montaña en donde todos los favoritos intentarán ir por las primeras plazas.



“Obviamente, el Tour no comenzó muy bien por el accidente en la primera etapa. Pero así es el ciclismo y todavía hay muchas jornadas por venir. Simplemente lo tomamos un día a la vez y en este momento tratamos de pasar lo mejor que podamos hasta que lleguemos a la montaña. Recuperar algo de tiempo es tranquilizador”, concluyó.



