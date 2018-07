‘La etapa de este jueves fue más dura que un verraco’: Gaviria

A Fernando Gaviria se le vio bastante laborioso este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia. Cuando se generó uno de los cortes por los fuertes vientos, el antioqueño se puso adelante del Quick-Step para intentar abrir brechas con sus rivales, pero fue insuficiente.

“La verdad con esos abanicos no se hizo ningún daño. Se probó, pero no pasó nada”, aseguró el colombiano, ganador hasta el momento de dos etapas.



La jornada de este jueves no era para él. No había un terreno llano para hacer un embalaje y por eso prefirió ahorrar energías y no desgastarse.



“La etapa de este jueves fue más dura que un verraco. Este repecho era bastante duro, ustedes lo pudieron ver. Estas etapas (la de este miércoles y jueves) han sido muy duras, para corredores fuertes y había que guardar fuerzas”, dijo Gaviria en entrevista con el medio ‘Mundo Ciclístico’.



Finalmente, fue ajeno a una nueva etapa para embaladores como la que se correrá este viernes. “Voy día a día, Ahora voy a descansar al hotel. No he visto cómo es la etapa de mañana (viernes)”, concluyó.



