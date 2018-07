‘Me siento con muchas ganas de llegar a la montaña’: Froome

15 de julio 2018 , 10:44 a.m.

Chris Froome se cayó, se recuperó y terminó. La jornada del pavé, la novena etapa del Tour de Francia, terminó siendo aprobada por el ciclista británico que sigue en pie y con todas las aspiraciones de ser campeón, nuevamente, de la competición.

"Fue difícil porque hubo momentos en los que estábamos al frente y estábamos presionando un poco. Pero también sabíamos que había que esperar mucho tiempo. Esas divisiones en el pelotón sucedieron muy temprano después de tres o cuatro pasos por el pavé. Así que era muy temprano para empujar y poner todo con tantas partes adoquinadas por venir. Los chicos hicieron una carrera fantástica”, dijo el líder del Sky.



Además, Froome aseguró que estar con la presión en un Tour de Francia es normal para ellos, pero que saben llevar este tipo de situaciones y que ahora lo más importante es aprovechar el día de descanso para estar listo para el inicio de la montaña.



"Hemos tenido partes difíciles en el Tour, así que esta no es la primera vez para nosotros. Afortunadamente, tenemos un día de recuperación mañana (lunes), así que definitivamente lo absorberemos y aprovecharemos al máximo. Me siento aliviado de haber terminado hoy (domingo) y con muchas ganas de llegar a la montaña”, añadió.



Finalmente sobre la lucha por el título dijo: "Creo que la mayoría de los muchachos que pelean por la clasificación general llegaron juntos al final. Obviamente, Richie (Porte) fue el ciclista más importante de que no terminó. Nunca es bueno ver este tipo de cosas, así que mis pensamientos están con él", concluyó.



