‘Estamos en una posición increíble’: Froome

El británico Chris Froome (Sky) calificó de "increíble" para el Sky la segunda jornada alpina, en la que se impuso su compañero y compatriota Geraint Thomas, con un ataque que no estaba planificado y él se aupó al segundo puesto de la general.

"Estamos en una posición increíble, no esperáramos hacer lo que hemos conseguido en la etapa de hoy (miércoles). Creo que al principio todos pensaron que Alpe d'Huez sería el día más decisivo, y no hoy (miércoles). Nos pone en una situación fantástica", dijo en meta el tetracampeón del Tour de Francia.



Froome señaló que el ataque de Thomas a 5,5 kilómetros de meta no estaba planificado, sino que surgió sobre la marcha.



"Fue algo que decidimos en el momento, pero tenía sentido, era perfecto. Ni siquiera teníamos que hablar, era lo correcto para Geraint, atacó y siguió adelante. Dejé que se fuera y que fuesen los demás quienes siguieran su rueda".



EFE