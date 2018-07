‘Estamos salvando los días y cumpliendo lo que queríamos’: Valverde

Alejandro Valverde ha mostrado su bicicleta y credenciales en las recientes dos etapas del Tour de Francia. El corredor español sabe disputar este tipo de jornadas con cortas, pero explosivas subidas. Este martes terminó de tercero en la jornada, un puesto que no lo deja contento.

“Ha sido una lástima; otra vez cerca del triunfo, pero es lo que hay. Ha sido una llegada difícil por colocación, por la exigencia de todo el día y el viento, por el ritmo anterior a meta… por todo”, aseguró.



De a poco se ha metido en los primeros puestos de las jornadas y para él lo importante es no ceder tiempo con sus rivales.



“Este miércoles, cuarto; este jueves, tercero… es una lástima no ganar, pero estamos corriendo siempre adelante. Lo importante es que sigo demostrando estar con buenas piernas y que vamos pasando los días sin ceder un solo segundo”, comentó.



Finalmente, Valverde afirmó que de momento están cumpliendo con lo planificado antes del inicio de la carrera: “He sabido estar también atento cuando se han hecho los abanicos, no me he cortado y he podido disputar de nuevo aquí. Estamos salvando los días y cumpliendo lo que queríamos”.



