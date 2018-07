‘Por nuestra parte la situación está controlada’: Valverde

El español Alejandro Valverde (Movistar), es el primer ciclista nacional en la general del Tour 2018, tercero, tras la primera etapa de alta montaña en la que "por nuestra parte está la situación controlada en una etapa que ha sido bastante dura".

"Hemos estado los tres del equipo (Quintana, Landa y él mismo), en una etapa en la que el Sky de Chris Froome ha marcado un ritmo bastante rápido", ha explicado al finalizar la décima etapa en la localidad de Le Grand Bornand.



Pese a que antes de disputarse la etapa no era previsible que el belga Greg Van Avermaet (BMC) siguiese de líder por octavo día consecutivo, al murciano no le ha sorprendido porque ha actuado como cabía esperar.



"Sí y no me ha sorprendido, porque ha cogido la escapada que se ha formado de salida y se ha ido por delante y es muy bueno", ha afirmado.



Sobre la actuación del equipo Sky, que se ha encargado de marcar el ritmo la mayor parte de la etapa aunque ha reconocido que "esperábamos que se moviesen, pero al final no ha sido así".



La segunda etapa consecutiva de montaña es corta pero con cuatro puertos, dos de ellos fuera de categoría, para el murciano se presenta "muy intensa y puede pasar de todo, sobre todo con el puerto que hay de salida".



EFE