Greg Van Avermaet se impuso en la Gante Wegelgem

26 de marzo 2017 , 11:54 a.m.

El belga Greg Van Avermaet (BMC) culminó un fin de semana de ensueño, al añadir este domingo al triunfo que logró el pasado viernes en la E3 Harelbeke, la victoria en la Gante Wegelgem, tras imponerse al embalaje a su compatriota Jens Keukeleire (Orica).



El vigente campeón olímpico impuso su mayor punta de velocidad en unos metros finales, que premiaron la ambición de Van Avermaet, el corredor que más hizo a lo largo de los 249 kilómetros de recorrido por alzarse con el triunfo.



De hecho fue el corredor del BMC, que este año ya se impuso también en la Omloop Het Nieuwsblad, fue el encargado de romper definitivamente la carrera a falta de poco más de 34 kilómetros para la línea de meta.



Van Avermaet no desaprovechó las durísimas rampas del Kemmelberg, con porcentajes que llegan hasta el 22 por ciento, para hacer la selección definitiva.



Un fortísimo ataque al que sólo fue capaz de responder en un primer momento el doble campeón mundial, el eslovaco Peter Sagan (Bora), y que dejó en cabeza a un selecto grupo de doce corredores, entre los que no figuraban algunos de los máximos favoritos, como el colombiano Fernando Gaviria o el belga Tom Boonen.



Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para un mano a mano entre Van Avermaet y Sagan, surgió la figura de Jens Keukeleire, que con una fuerte aceleración redujo la docena de escapados a tan sólo cinco a falta de veinte kilómetros para el final.



Una cifra que siguió pareciendo excesiva para Keukeleire que no cejó en su empeño y con su potente pedalear dejó definitivamente el grupo de escapados en un dueto compuesto por el mismo y su compatriota Greg Van Avermaet.



Dúo que Peter Sagan intentó convertir en trío, pero el ataque del eslovaco a menos de quince kilómetros apenas sirvió para recortar unos segundos la ventaja de los dos ciclistas belgas, que en perfecta armonía se relevaban una y otra vez en cabeza.

Peter Sagan finalizó en el tercer puesto. Foto: AFP

Todo lo contrario que el terceto perseguidor en el que ni Sagan, ni el holandés Niki Terpstra (Quick Step), ni el danés Soren Kragh Andersen (Sunweb) acaban de ponerse de acuerdo a la hora de intentar la caza.



Una circunstancia que permitió llegar a Van Avermaet y a Keukeleire llegar con una ventaja de veinte segundos a un último kilómetro, en el que Van Avermaet, tras jugar con su rival como si de una prueba en el velódromo se tratase, impuso su mayor punta de velocidad para alzarse con el triunfo con un tiempo de 5 horas 39 minutos 5 segundos.



La tercera plaza fue para el eslovaco Peter Sagan, que cruzó la línea de meta a seis segundos del ganador, dando tiempo a un pelotón, que finalmente dio caza al terceto de escapados en las calles de Wegelgem.



Clasificaciones

1. Greg Van Avermaet (BMC/BEL) 5 horas 39 minutos 5 segundos

2. Jens Keukeleire (Orica/BEL) m.t.

3. Peter Sagan (Bora/SVK) a 6 s.

4. Niki Terpstra (Quick Step/HOL) m.t.

5. John Degenkolb (Trek/GER) m.t.

6. Tom Boonen (Quick Step/BEL) m.t.

7. Jens Debusschere (Lotto Soudal/BEL) m.t.

8. Michael Matthews (Sunweb/AUS) m.t.

9. Fernando Gaviria (Quick Step/COL) m.t.

10. Sacha Modolo (Abu Dhabi- ITA) m.t.



EFE