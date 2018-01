Wallays ganó la etapa y Najar sigue de líder en San Juan

El belga Jelle Wallays se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a San Juan, que se llevó a cabo sobre 152 kilómetros, mientras que el argentino Gonzalo Najar conservó el liderato.

Wallays, experto en pruebas de un día, se involucró en una fuga de 11 corredores que fructificó en los últimos kilómetros, saltó de ese lote a poco de la llegada y levantó los brazos en la meta. Segundo en la meta fue el colombiano Robigzon Oyola, quien encabezó el grupo perseguidor.



"Me faltó confianza. No me fijé que habríamos abierto hueco y nos faltó poco para alcanzar al ganador. El equipo Medellín se ha portado bien en esta competencia", dijo Oyola.



El corredor del Lotto Soudal tiene 28 años, el año pasado ocupó la casilla 151 en la Vuelta a España y su victoria más importante la consiguió en el 2015 cuando se impuso en la París Tours.



Najar quedó a una jornada del triunfo de la general, en la que aventaja por 51 segundos a Oscar Sevilla.



Clasificaciones

Etapa

1. Jelle Wallays 3 hg 15 min 26 s

2. Róbigzon Oyola a 2 s

3. Travis Mccabe m.t.



General

1. Gonzalo Najar 19 h 3 min 49 s

2. Oscar Sevilla a 51 s

3. Filippo Ganna a 1 min 11 s

4. Rodolfo Torres a 1 min 41 s

5. Rafal Majka a 2 min



