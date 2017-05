Fraile ganó la etapa, Dumoulin sigue de líder y Nairo, segundo

17 de mayo 2017 , 10:35 a.m.

Ómar Fraile se impuso en la etapa del Giro de Italia este miércoles, disputada entre Florencia y Bagno di Romagna, de 161 kilómetros, mientras que el líder Tom Dumoulin conservó la camiseta rosada y Nairo Quintana el segundo lugar.



La jugada táctica del Movistar dio frutos, pues metió en los seis mejores de la general a Andrey Amador. Dumoulin respondió al fuerte paso que le pusieron y conservó el primer lugar.

La etapa no fue clamada, hubo ataques, en busca de mover y desgastar a Dumoulin. Mikel Landa (Sky) y Ómar Fraile (Dimension Data) fueron los primeros en ponerle el tinte a la jornada pasada por el calor.



Los interesados en hacer trabajar al equipo del líder, Sunweb, forzaron la marcha del grupo en una jornada con cuatro premios de montaña, tres de tercera categoría y uno de segunda, a 26 de la meta, no con muchas dificultades.



Vincenzo Nibali apretó el paso en el ascenso de segunda categoría, luego fue el francés Thibaut Pinot quien lo intentó, logró tener segundos por delante, pero al final lo cazaron. Dumoulin se vio tranquilo, aunque solo en el lote y defendiendo el liderato.



Los escapados alcanzaron a tener más de cinco minutos a su favor, gracias a que los dos trabajaron en igualdad con el objetivo de sacar una diferencia importante para disputar el triunfo parcial.



Landa comenzó la jornada en la casilla 38 a 4 minutos de la camiseta rosada, mientras que Fraile arrancó la fracción en la casilla 46 a 4 minutos 32 segundos.

Más adelante, los que se movieron fueron los del Movistar, liderados por Quintana.



Andrey Amador, noveno en la general a 4 minutos 39 segundos de Dumoulin, se escapó con 18 corredores más, entre quienes se encontraban sus compañeros José Joaquín Rojas, José Herrada, y hombres que ayudaron en la persecución de los punteros como Tanel Kanger, Rubén Plaza, Laurens Ten Dam, el único del Sunweb, Darío Cataldo y Pierre Roland, entre los más importantes.



A falta de 40 km para la meta, el grupo perseguidor dio al traste con la intención de los dos punteros y los cazó. De ahí en adelante, y con el premio de montaña de segunda categoría de por medio, el grupo delantero se partió.



En el premio de montaña de segunda categoría hubo ataques en el lote de adelante y sacaron provecho Pierre Rolland, Fraile y Rui Costa. Kangert les llegó y la victoria fue para Fraile.



El Giro de Italia tendrá este jueves una jornada larga, de 229 kilómetros, entre Forlí y Reggio Emilia, con dos premios de montaña, de segunda categoría (km 62) y otro de tercera (km 110), fracción ideal para las largas escapadas y una posible llegada masiva, en la que entrará a jugar el colombiano Fernando Gaviria, por su tercera victoria en esta carrera.



Clasificaciones:

Etapa

1. Ómar Fraile Dimension Data 4 h 23 min 14 s

2. Rui Costa UAE m.t.

3. Pierre Roland Cannondale m.t.

4. Tanel Kangert Astana m.t.

5. Giovanni Visconti Bahrain m.t.

6. Ben Hermans BMC m.t.

7. Darío Cataldo Astana m.t.



General

1. Tom Dumoulin Sunweb 4 h 22 min 7 s

2. Nairo Quintana Movistar a 2 min 23 s

3. Bauke Mollema Trek a 2 m in 38 s

4. Thibaut Pinot FDJ a 2 min 40 s

5. Vincenzo Nibali Bahrain a 2 min 47 s

6. Andrey Amador Movistar a 3 min 5 s

7. Bob Jungels Quick-Step a 3 min 58 s

8. Tanel Kangert Astana a 3 min 59 s



