Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia 2018

Este domingo se disputó la última etapa del Tur de Francia 2018, el pedalista Geraint Thomas se convirtió en el primer galés en ganar la competencia francesa, el holandés Tom Dumoulin fue segundo y tercero, el británico Chris Froome del equipo Sky.

Cuando todo el mundo esperaba un quinto triunfo de Chris Froome en el Tour de

Francia, y colocaba como alternativas a Nairo Quintana, Mikel Landa o Tom Dumoulin, el Tour de Francia 2018 tuvo un ganador inesperado, el galés Geraint Thomas, compañero del británico en el Sky.

Thomas demostró ser un justo merecedor del triunfo final en el Tour, al terminar este sábado en tercera posición en la contrarreloj individual de 31 km en el País Vasco francés, ganada por el holandés Dumoulin (Sunweb).



El galés concluyó este domingo los 116 km de la última etapa, desde Houilles, en la periferia de París, y los Campos Elíseos de la capital francesa, para tocar el cielo con las manos, a un edad tardía, los 32 años.

"No sé qué decir. Es simplemente lo máximo. No pensé ganar el Tour de Francia en las tres semanas de carrera y de pronto... he ganado la carrera. No puedo hablar. Es simplemente increíble", dijo el británico.



"La última vez que lloré fue cuando me casé. No sé qué me pasó. Me siento en una nube. Me sentí fuerte en la contrarreloj, realmente bien", añadió el ganador del

Tour.





AFP