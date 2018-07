Gaviria, el colombiano que más etapas ha ganado en grandes ligas

Solo tiene 23 años y lleva dos años y medio haciendo parte del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, pero con el triunfo de etapa de este martes en el Tour de Francia, Fernando Gaviria es el ciclista colombiano que más victorias parciales tiene en ese selecto grupo de competencias: 17.

La de este martes fue una victoria sensacional, esperada y bien complicada, porque en los últimos metros el corredor del equipo Quick-Step se vio superado por el alemán André Greipel, quien picando desde atrás intentó quitarle el triunfo de la cuarta fracción de la competencia, que se llevó a cabo entre La Baule y Sarzeau, de 195 kilómetros, en la que la general no se movió.



Pero Gaviria, mirando de reojo, vio cómo el ‘Gorila’ del Lotto lo superaba, tomó un segundo aire y forzó el pedaleo para ajustar su segundo triunfo en este Tour y el 34 de su carrera.



El colombiano ratificó que será el ciclista colombiano que más ganará en el World Tour, las cifras lo dicen, pues en el embalaje, en el mano a mano con los hombres más rápidos del mundo nadie lo puede derrotar.



El pedalista nacional se ha convertido en un dolor de cabeza para los velocistas tradicionales, que solo esperan un traspié para que los deje ganar.



“Para vencer a Gaviria tal vez hay que esperar a que tenga un error. Vamos a ver cómo puedo ganarle. Lo volveré a intentar en los próximos días con el recorrido ondulado”, dijo Peter Sagan, el eslovaco y actual campeón del mundo.

Ninguna sorpresa

El año pasado en el Giro de Italia se impuso en cuatro jornadas y ganó la camiseta de puntos, pero no tenía como rivales a hombres tan fuertes como los que tiene en el Tour, pues solo faltan el italiano Elia Viviani, el francés Nacer Bouhanni y el australiano Caleb Ewan.



“Fue un embalaje apretado, bastante difícil. Complicado porque los corredores que pelean por la general están delante, eso hace los embalajes del Tour de Francia tan complicados, pero así es el ciclismo”, dijo Gaviria.



El velocista colombiano reconoció que el alemán André Greipel lo sorprendió al arrancar desde tan lejos.



“Pero yo guardé bastantes fuerzas para pasarlo y aguantar la aparición de Sagan. Estamos contentos de haber ganado dos etapas, aunque ignoro cuántas más podemos ganar”, precisó.



En su primera participación en el Tour, Gaviria ya lleva dos triunfos parciales y puede conseguir más.



La carta del Quick-Step para las llegadas rápidas ha cumplido, se impuso en la primera jornada, fue líder un día, el domingo pasado se cayó a falta de 1,8 km de la meta y se privó de una victoria más.



Y en ese duelo con Sagan, Fernando Gaviria está a una victoria de igualar el registro de su más temible rival en las llegadas, que en su primer Tour de Francia, en el 2012, obtuvo tres triunfos parciales.



Con su edad, no parece difícil que el colombiano supere los triunfos en el Tour de Mark Cavendish (30) y se acerque a la marca del belga Merckx (34).



Ya es el ciclista colombiano con más triunfos en el World Tour, 17, por encima de Nairo Quintana, que lleva 12, y debido a su corta edad y a todo lo que ha mostrado, esa estadística crecerá mucho más.



Y de esos 17 primeros puestos, Gaviria ha logrado seis en dos grandes: 4 en el Giro y las dos que lleva en el Tour, y no ha tomado parte en la Vuelta a España.



“También tuvimos algo de viento en contra, pero Max Richeze fue increíble, sabe cuándo es el momento adecuado para ir al frente y hacer una salida perfecta”, declaró Gaviria.



Este miércoles, etapa de clasiqueros, de 204 km, entre Lorient y Quimper.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel