Froome vs. Dumoulin, el duelo de gigantes en el Giro de Italia

Chris Froome corre el Giro de Italia que este viernes comienza en Jerusalén (Israel) bajo la lupa, no solo de los que quieren saber si puede ganar la carrera y ajustar victorias en las tres grandes, sino por los que necesitan saber si es capaz de superar este primer escalón en su afán de hacer el doblete Giro-Tour y bajo sospecha de su muestra adversa por Salbutamol (medicamento para enfermedades respiratorias), en la Vuelta a España que ganó en el 2017.

El británico acapara las miradas, vuelve a la carrera más importante de Italia después de 8 años, cuando tuvo que retirarse en la etapa 19. Su aventura en el Giro comenzó un año antes, cuando terminó en la casilla 32, a una diferencia de una hora 15 minutos 21 segundos del campeón, Denis Menchov.



Esta vez es un corredor curtido, cuatro veces campeón del Tour de Francia y de una Vuelta a España no resulta en los estrados deportivos. Aunque está en vilo su futuro, corre el Giro porque en ninguna parte del reglamento se le impide competir. Así lo ha hecho este año cuando ha sido décimo en la Vuelta a Andalucía, 34 en la Tirreno-Adriático y cuarto en el Tour de los Alpes.



Esta temporada la ha tomado con mucho más calma que la del año anterior, en la que tampoco ha conseguido un triunfo. Llega a Jerusalén, donde comienza la prueba de 2.407 kilómetros de competencia y 17 días de carrera, todo, en busca de ganar en Italia y en Francia en un mismo año, algo que no hace nadie desde 1998, cuando Marco Pantani fue el rey en las dos pruebas.



Es normal que llegue ‘descansado’, no es fácil afrontar estos dos duros retos con un cúmulo de kilómetros y de días de competencia, debe llegar lo más descansado posible.

‘Hay un riesgo’

“Siempre me ha gustado correr en Italia y la experiencia reciente en el Tour de los Alpes y Tirreno-Adriático ha sido buena. El Giro es especial. Estoy ansioso por competir después de casi una década”, dijo Froome. Y agregó: “Hay un elemento de riesgo en correr el Giro antes del Tour, pero me arrepentiría el resto de mi vida si no le diera una oportunidad a esta carrera”.



Como siempre, el mejor ciclista del mundo de la actualidad llevará a los mejores lugartenientes para que lo ayuden a ganar y en ese equipo figura el colombiano Sergio Luis Henao, quien lo conoce a la perfección. Además, Froome contará con David de la Cruz, el francés Kenny Elissonde, el bielorruso Vasil Kiryienka, el alemán Christian Knees, el holandés Wout Poels y el italiano Salvatore Puccio, hombres fuertes para un líder sólido.



A sus 31 años, debe sacarle diferencia en la montaña al holandés Tom Dumoulin, de 27 años, porque, en los 42 kilómetros al reloj que hay, el actual campeón del mundo tiene todo el favoritismo.



Este año la montaña no es tan dura como la de los años anteriores, incluso, en Europa aseguran que es un recorrido hecho para Froome, pero es una gran incógnita el resultado final del británico, aunque en los últimos años siempre ha peleado los títulos de las grandes.

El campeón defensor

Tom Dumoulin es el actual campeón del Giro de Italia. Defenderá el título que logró el año pasado por encima del colombiano Nairo Quintana, segundo, y del local Vincenzo Nibali, tercero, y para eso ha llevado una preparación seria y planificada al milímetro.



Casi no se ha oído hablar de él, no se ha anotado ninguna victoria y afrontará la carrera con menos días de competencia que su rival, Froome.



El año no comenzó bien para el holandés de 27 años. Fue 34 en el Tour de Abu Dabi, pero tuvo dos inconvenientes por lo que se vio descompuesto, de mal genio. En la crono de 12 km era el favorito, llevaba el uniforme de campeón del mundo, título que alcanzó el año pasado en Noruega, pero una vez puso el mejor tiempo en el intermedio su bicicleta falló, tuvo que cambiarla y perdió 31 segundos en la meta con otro especialista, Rohan Dennis.



En la etapa final, en la subida, a 4 km de la meta, otra vez su máquina falló, se bajó de la misma y la tiró a la cuneta. Este 2018 solo ha disputado dos competencias por etapas, Abu Dabi (34) y Tirreno-Adriático (retiro), y tres pruebas de un día: Strade Bianche (21), Milán-San Remo (31) y Lieja Bastonia Lieja (15).



Tendrá un equipo joven a su alrededor, no tan fuerte. Esta vez lo acompañarán Roy Curvers, Laurens ten Dam, Chad Haga, Chris Hamilton, Lennard Hofstede, Sam Oomen y Louis Vervaeke.



En su hoja de vida tiene 19 triunfos 11 de ellos en el World Tour. Es su segundo Giro y lo afrontará como el del 2017, con la idea de sacar diferencias en los tramos al reloj para tener un buen colchón en las fracciones de montaña. La primera jornada de 9 km al crono y la primera de la última semana de 34 km son su fuerte, ahí espera sacar las diferencias. El año pasado dobló a sus contrincantes en la prueba mundialista y en los Olímpicos de Río solo lo batió el suizo Fabián Cancellara, pero sin duda es más que Froome.



Esta vez la prueba italiana siete llegadas para velocistas, seis de media montaña y siete con final en alto, en las que debe coger su paso y negociar la ventaja que saque al reloj, tal y como lo hizo en el 2017 para quedarse con el título. Será su tercer Giro, en el 2016 ganó la primera etapa, una crono de 9,8 km, y en la tercera etapa de esa edición perdió el liderato con Marcel Kittel.



No sabe si hará el Tour, lo está pensando y tomará su decisión después del Giro, prueba en la que su principal meta será retener el título.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel