Froome, Nairo y Porte perdieron tiempo en la primera etapa del Tour

Si bien el colombiano Fernando Gaviria es líder del Tour de Francia, también lo es que tres de los grandes favoritos perdieron tiempo en una jornada llana, de 189 kilómetros, en la que los últimos kilómetros fueron definitivos.

Chris Froome, Richie Porte y Nairo Quintana cedieron tiempo con otros favoritos, como Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Mikel Landa, Rigoberto Urán, Primoz Roglic, quienes llegaron más adelante.



El tema arrancó a falta de 12 kilómetros, cuando se vio un enredón en la mitad del grupo en el que se vio involucrado el australiano Richie Porte, pero el lote iba lanzado, buscando el final, por lo que parar no era la mejor decisión, no se podía.



Dos kilómetros más adelante, Egan Bernal se cayó, el colombiano, que es la revelación de la temporada, cedió terreno, pero no espera que su jefe de filas, Chris Froome, tuviera la misma suerte, tras irse al suelo a falta de 7 kilómetros de la meta.



Y cuando el grupo de adelante le daba con todo en busca de la meta, de organizar la llegada al embalaje y viendo que Froome venía atrás, pues se vio la imagen del colombiano Nairo Quintana al lado de la carretera, esperando el auxilio mecánico, pues las dos ruedas se pincharon.



Ninguno de sus compañeros se quedó, el carro del Movistar no llegó y el auxilio mecánico, pero era tarde, el primer grupo iba adelante y no pudo alcanzar al lote de Porte y de Froome.



Así las cosas, la general quedó loca y sacaron ventaja Niobali, Dumoulin, Landa, Valverde, Urán y Roglic, mientras que Froome y Porte perdieron un minuto 1 segundo y Nairo 1 minuto 25 segundos.



La diferencia entre Nairo y Froome, hoy, es de 24 segundos, mucho, para una jornada en la que no se esperaban tantas novedades.



