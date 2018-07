Chris Froome es absuelto de su procedimiento antidopaje

Chris Froome afirmó estar "encantado" este lunes tras haber sido absuelto por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que había abierto un procedimiento en su contra debido a un control antidopaje 'anormal'.

La UCI decidió el cierre del procedimiento relativo a Chris Froome apoyándose en las conclusiones de la Agencia mundial antidopaje, que admitió el 28 de junio que la tasa excesiva de salbutamol no constituyó un control positivo.



"Estoy encantado de haber sido absuelto por la UCI. Esta decisión, evidentemente, es importante para mí y para el equipo, pero también es un momento importante para el ciclismo", declaró el cuádruple ganador del Tour de Francia (2013, 2015, 2016, 2017), afirmando que él "nunca había dudado" de la resolución del procedimiento, "por la simple razón de que siempre fui consciente de no haber hecho nada mal".



En ese orden de ideas, Froome mantendrá los títulos ya conseguidos durante la época de la investigación por su supuesto dopaje (La Vuelta a España en 2017 y el Giro de Italia en 2018) y, además, podría competir en el Tour de Francia desde el próximo sábado, certamen del que habría sido vetado este domingo, un día antes de producirse la decisión de la UCI que le da la posibilidad de participar por su tercer título consecutivo en esta carrera de ciclismo.



Sin embargo, el corredor del equipo Sky no tiene todavía asegurada su presencia el sábado en el inicio del Tour de Francia. Los organizadores de la ronda gala, la empresa ASO, prohibieron al corredor participar en la carrera, una decisión que se conoció este domingo. Pero Froome apeló ante la cámara arbitral del deporte del comité olímpico francés, quien examinará este caso el martes y, al día siguiente, se pronunciará al respecto.



Con el cierre del procedimiento antidopaje, la posición de Froome parece ahora reforzada contra ASO. El líder del equipo Sky presentó una concentración de salbutamol que duplicaba el límite autorizado de 1000 ng/ml durante un control antidopaje al que se sometió el 7 de septiembre de 2017 en la Vuelta a España. "El 28 de junio de 2018, la AMA informó a la UCI que aceptaba, sobre la base de su análisis de los hechos específicos del caso, que los resultados de la muestra del Sr. Froome no constituyen un resultado analítico anormal", explicó la UCI en su comunicado.



"A la luz del inigualable acceso de la AMA a la información y la autoría del régimen de salbutamol, la UCI ha decidido, en función de la posición de la AMA, cerrar el procedimiento contra el Sr. Froome", añade la instancia.

AFP