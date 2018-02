Froome correrá la Vuelta a Andalucía sin resolver su caso de dopaje

Evadiendo críticas, acusaciones y señalamientos, el británico Chris Froome abre este miércoles su temporada disputando la primera etapa de la Vuelta a Andalucía, Mijas y Granada, de 196 kilómetros, sin tener ninguna claridad sobre su futuro, tras su dopaje de la Vuelta a España con salbutamol.

Desde el 13 de diciembre del año pasado, cuando se dio a conocer la noticia, su caso sigue abierto y no hay ninguna información actualizada de si va a ser suspendido y absuelto de su positivo. Froome nunca paró, su programa lo sigue al pie de la letra y mientras el tribunal disciplinario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) no dicte una resolución sobre su caso, pues tendrá las facultades de competir, como lo hará desde este miércoles en España.



Y lo puede hacer porque las normas lo protegen. Froome no dio positivo con una sustancia de las llamadas ‘fuertes’, como EPO, medicinas prohibidas que, según el código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), dan para que el deportista sea suspendido. Su examen anormal lo arrojó con una sustancia denominada ‘blanda’ (salbutamol), que no está prohibida, pero que se puede utilizar bajo unos indicadores mínimos.



En la muestra se le encontraron 2.000 nanogramos de salbutamol y lo permitido son 1.000. Froome y sus abogados pelearán que no haya sanción y se basarán en que el corredor padeció una disfunción renal que informa el exceso de salbutamol detectado en su orina durante un control antidopaje al que fue sometido en la Vuelta a España 2017, según información que emitió el periódico L’Équipe.



El clamor del mundo del ciclismo es que el caso se resuelva lo más pronto posible, así lo han expresado ciclistas activos y retirados, y hasta Christian Prudhomme, director del Tour de Francia.



Otras personalidades han exigido la suspensión de Froome por parte del equipo Sky, como lo dijo David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), clamor que no ha sido atendido por la escuadra, que ha dicho que confía en la inocencia de su corredor.



Mientras su caso se resuelve, Froome volverá a la competencia. La última vez que corrió fue el 20 de septiembre del 2017, cuando fue tercero en la contrarreloj individual del mundial de Noruega, la que ganó Tom Dumoulin. “Hago todo lo posible para asegurar que las cosas se resuelvan con la mayor celeridad posible”, escribió Froome este martes en su cuenta de Twitter.



