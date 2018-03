Froome divide a los ciclistas previo al inicio en la Tirreno-Adriático

Chris Froome estará desde este miércoles en la Tirreno-Adriático, su segunda carrera del año, tras la Ruta del Sol, y lo hace sin ninguna novedad sobre su dopaje en la Vuelta a España. El líder del Sky vuelve a la competencia en medio de críticas y comentarios a favor, en una carrera que abre con una contrarreloj por equipos de 21 km.

El mundo del ciclismo no ha parado de hablar, ese tema ha sido pan de cada día y más cuando su protagonista vuelve a la competencia sin una solución a su caso a la vista, por lo que varios de sus colegas lo señalan y otros lo respaldan.



“Tengo los mismos problemas que él, pero cuando llueve, el polen no me afecta y no necesito ventolín”, dijo el italiano Vincenzo Nibali.



Tom Dumoulin, campeón del Giro de Italia 2017, también se fue de frente: “Si yo diera positivo, mi equipo me hubiera suspendido”, en una acusación seria al Sky, que nunca pensó en parar a su corredor.



“Cuando el umbral se supera, los reglamentos establecen una sanción clara. No podemos ser permisivos”, aseguró el francés Romain Bardet.



Y mientras uno lo critican, otros lo defienden, como el colombiano Rigoberto Urán, quien cree en la inocencia del ciclista del Sky. “Le sigo creyendo a él. Todo ciclista es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.



Mikel Landa dijo: “Froome ha seguido todas las reglas para que pueda competir y es bienvenido”.



Y Landa tiene razón, Froome y el Sky no han sido sancionados porque el reglamento antidopaje no prohíbe el salbutamol, aprueba su utilización bajo unos parámetros y si estos se violan, no hay sanción ni suspensión, por lo que puede competir.



El otro tema es la parte ética; si vamos a eso, el equipo y él mismo deberían haber parado, pero no lo han hecho, y no están infringiendo la ley, por lo que el corredor de 32 años seguirá su plan de trabajo con miras al Giro y al Tour, sus dos objetivos claros del 2018.



La Tirreno-Adriático no tendrá a Nairo Quintana, el actual campeón, pero sí un grupo importante, además de Froome, correrán Nibali, Dumoulin, Bardet, Landa, Fabio Aru, Peter Sagan y los colombianos Urán, que llega a su séptima edición; Fernando Gaviria, que ha ganado dos etapas, y Miguel Ángel López, quien se estrena y tiene buenas opciones de pelear el título.



DEPORTES