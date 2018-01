Presentado el Quick-Step de Gaviria y Hodeg

La escuadra Quick-Step, en la que militan los ciclistas colombianos Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg, fue presentada este parte en Calpe (España).

Patrick Lefevere, mánager del equipo, confirmó que el luxemburgués Bob Jungels será su hombre fuerte para pelear la general del Tour de Francia, mientras que no dejó claro si Gaviria estaría allí, aunque dijo que lo quería ver ganador en julio.



Jungels disputará, además, la Tirreno-Adriático, algunas clásicas y el Criterium Dauphiné, antes del Tour. Gaviria hará parte del equipo en las clásicas de pavé, en las que espera figurar.



Otro en lista para ir al Tour será Julian Alaphilippe, quien también estará en las clásicas de las Ardenas. Alaphilippe será una de las estrellas de la carrera Colombia Oro y Plaz 2.1, del 6 al 11 de febrero próximo.



No hay duda de que Gaviria es un corredor en el que tienen fincadas las esperanzas de muchas victorias. En el 2017, el pedalista colombiano logró 14 triunfos parciales, siendo el más ganador de la temporada, al lado de Marcel Kittel, su excompañero ahora en el equipo Katusha, y del italiano Jakub Mareczko.



En la presentación del grupo no se dijo nada de Hoideg, el otro colombiano que hará parte del grupo y de quien esperar victorias al embalaje en las pruebas en las que vaya a competir.



El equipo

Fernando Gaviria (Colombia), Álvaro Hodeg (Colombia), Julian Alaphilippe (Francia), Rémi Cavagna (Francia), Enric Mas (España), Michael Morkov (Dinamarca), Jonathan Narváez (Venezuela), Laurens De Plus (Bélgica), Tim Declercq (Bélgica), Eros Capecchi (Italia), Dries Devenyns (Bélgica), Philippe Gilbert (Bélgica), Favio Jakobsen (Holanda), Bob Jungels (Luxemburgo), Iljo Keisse (Bélgica), James Knox (Inglaterra), Florian Sénéchal (Francia), Pieter Serry (Bélgica), Zdenek Stybar (R. Checa), Yves Lampaert (Bélgica), Davide Martinelli (Italia), Ariel Richeze (Argentina), Fabio Sabatini (Italia), Max Schachmann (Alemania), Niki Terpstra (Holamda), Petr Vakoc (R. Checa) y Elia Viviani (Italia).



