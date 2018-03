Fernando Gaviria va a estar listo para el Tour de Francia

El colombiano Fernando Gaviria fue operado de la fractura del metacarpiano de la mano izquierda, lesión que sufrió en la caída de la penúltima etapa de la Tirreno-Adriático y que no le generará ninguna dificultad para llegar en las mejores condiciones al Tour de Francia, su principal objetivo de esta temporada.

Gaviria arribará al país en los próximos días, según informó el equipo Quick-Step, y ya tiene un plan de recuperación.



Es claro que sus objetivos en algunas clásicas como la Milán-San Remo de este sábado y la París-Roubaix se vieron truncados, pero lo importante es que esté bien para el Tour.



“Ya debe estar haciendo rodillos, eso no genera ningún problema y puede mantenerse en actividad, que es lo importante. En dos o tres semanas ya puede salir a entrenar y en cuatro volvería a la competencia. De cara al Tour no hay inconvenientes, hay tiempo”, le dijo a EL TIEMPO el médico Mauricio Serrato.



Debido a la lesión, la para de un mes no es problema para el pedalista de 23 años, el tema pasa porque debió cambiar de planes sobre la marcha. Tenía la esperanza de disputar las clásicas y por eso el calendario se planificó desde el año pasado.



Hoy, hay que modificarlo, pero el Tour comienza el 7 de julio, así que no hay ningún inconveniente para buscar llegar en el máximo de la curva de rendimiento. Si bien la mano es importante, pues es el apoyo sobre el manubrio, no lo es tanto como las fracturas en las piernas o en el tronco del deportista, partes del cuerpo que requieren mucho más tiempo de inmovilización.



