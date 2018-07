Fernando Gaviria quiere ser el primer líder del Tour de Francia

Colombia solo ha tenido la oportunidad de que un ciclista de esta tierra haya portado la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia. Fue Víctor Hugo Peña en el 2003, pero este sábado, otro pedalista nacional podría repetir esa hazaña: se trata de Fernando Gaviria, uno de los más veloces del pelotón mundial.

Gaviria tiene en el Tour la misión de ganar etapas y ser líder, lo hará para el equipo Quick-Step, la escuadra que más ha ganado, de lejos, este año, pues la estadística cuenta que tiene en su alforja 47 victorias, y no les caería mal la amarilla de la carrera por etapas más importante del mundo.



El cohete colombiano ya tiene experiencia en haber figurado con éxito en una grande, fue el año pasado, al ser la gran figura de los explosivos embalajes en los últimos 200 metros: ganó cuatro etapas, y eso le sirvió para quedarse con la camiseta morada del más regular.



Gaviria no conoce el Tour, será la primera vez que lo corre, y eso puede estar en contra; sin embargo, también es cierto que el año pasado se estrenó en el Giro, pero no es un dato para dejar de lado, el Tour es una carrera muy diferente.



Esta temporada, el crédito nacional se ha registrado primero en la meta en ocho ocasiones, y eso le da la opción de soñar con ganar en el Tour en la primera jornada, entre Noirmoutier-en-l’Île y Fontenay-le-Comte, con una llegada para él, para los especialistas, esos que lucharán por el triunfo parcial y por lucir la camiseta amarilla.



Tal vez sus seguidores estén inquietos, pues en la pasada Vuelta a Suiza, carrera que tomó como preparación al Tour, no pudo ganar, quedó de segundo en tres ocasiones, pero, la verdad, no hay que prender las alarmas, pues no acabó ‘fuera del llavero’, atrás, en el cierre del grupo de embaladores. “No es un secreto que aspiramos a obtener una victoria con Fernando, quien también debutará en el Tour. Sorprendió la escena del ciclismo el año pasado al ganar cuatro etapas y la camiseta morada en el Giro de Italia, pero el nivel del Tour es diferente”, dijo Tom Steels, uno de los técnicos del Quick-Step.



Y agregó: “Este Tour contará con la presencia de los mejores velocistas, hombres líderes. Max Richeze será extremadamente importante para Fernando, especialmente en los últimos kilómetros, donde usará su experiencia para ayudarlo a ganar. La idea es dejarlo en la mejor posición posible para el remate, así como hemos hecho en los años pasados”.



Gaviria tendrá serios rivales, tal vez en ese grupo solo falten su compañero de equipo Elia Viviani y el francés Nacer Bouhanni; de resto, están todos, y su lucha se centrará en los duelos con el eslovaco Peter Sagan y el alemán Marcelo Kittel.



Los tres son diferentes: a Gaviria y a Sagan les convienen las llegadas con curvas antes de los metros finales, pero en las rectas largas Kittel lleva las de ganar, es más fuerte, tiene más potencia en las piernas.



Pero no son solo ellos tres, a la lista se unen fuertes y arriesgados hombres que también tendrán como objetivo ganar, entre ellos André Greipel, Jhon Degenkolb, Arnaud Demare, Dylan Groenewegen, Magnus Cort Nielsen, Michael Matthews, Daryl Impey, Alexander Kristoff, Sonny Colbrelly, Mark Cavendish, una constelación de estrellas, todos unos kamikazes del final de las etapas.



Nada en la vida es fácil, Gaviria lo sabe, y lo primero es que llegue bien físicamente y tenga un embalaje 10 puntos para ganar y ser líder.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel