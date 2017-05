Fernando Gaviria busca triplete histórico en el Giro de Italia

Fernando Gaviria está destinado a cambiar la historia del ciclismo colombiano, a darle un giro distinto a lo que se ha venido hablando en los últimos años, pues se pasó de ganar en la montaña y al reloj, a ver a un ciclista nacional rematando y triunfando en las jornadas planas.



Gaviria apunta a ser el pedalista colombiano que más victorias tenga en su hoja de vida, no hay duda que tener la opción de correr las tres grandes y las carreras de un día y ser uno de los hombres más rápidos del pelotón en el mundo le dan esa posibilidad.

Ya tiene 17 triunfos en su palmarés, tiene solo 22 años y en este Giro de Italia no solo ya ha ajustado dos triunfos, sino que es el líder sólido de la clasificación por puntos, es el corredor más regular de los que están en competencia.



La etapa de hoy entre Castrovillari y Alberobello, de 224 kilómetros, se asemeja a las condiciones de Gaviria, un terreno llano al comienzo, con un premio de montaña de cuarta categoría a 74 kilómetros de un final que tiene sus repechos y unos últimos kilómetros en corto descenso.



Fernando Gaviria podría escribir hoy otra página gloriosa, gracias a su potencia en los embalajes, esa misma fuerza que demostró el martes pasado cuando arrasó en la jornada y dejó a sus rivales con la frustración de no subir al podio.



Gaviria tendrá, nuevamente, el apoyo de sus compañeros de equipo, otra vez el argentino Maximiliano Richeze tendrá la opción de dejarlo cara a cara con sus rivales en los últimos 200 metros, para que él entre y los fulmine a todos a punta de pedalazos.



La jornada es propicia para las largas escapadas, para que el lote se tranquilice, pero tampoco se le puede dar largas a los fugados, porque ocurre lo de ayer, cuando los escapados coronaron y disputaron la jornada entre Reggio Calabria y Terme Luigiane, de 217 km.



Y si no es hoy, pues mañana tendrá otra opción, antes de la segunda llegada en alto el domingo, pero seguro que no se le escapará la oportunidad de su tercera victoria.

Gaviria no es una promesa, ya es una realidad. Es muy joven, pero ha demostrado que lo que ha hecho en el Giro no es su límite y que no se cansará de ganar.

Si el trámite de las dos fracciones lo permite, volveremos a ver a los voladores de los 200 metros, a los kamikazes del final de las etapas, esos hombres que arriesgan su integridad física por levantar los brazos, tras la victoria parcial.



Este viernes, podría ser un día importante para él, para el ciclismo colombiano, porque Fernando

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO