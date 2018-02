Gaviria abre su temporada en Europa

Fernando Gaviria abre este fin de semana su temporada en Europa y lo hará en el arranque de las carreras de un día, esas a las que también les apunta en este 2018, sus metas al lado de su estreno en el Tour de Francia.



El colombiano será este sábado una de las figuras de la Omloop Het Nieuwsblad, una prueba de 196 kilómetros en Bélgica y este domingo también hará parte del selecto grupo en la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, de 200 km, ambas en el que el terreno de pavé será muy importante.

Gaviria, este año, estará en la Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes y París-Roubaix, prueba de un solo día en las que quiere ratificar que es uno de los hombres más rápidos del mundo.



En su palmarés tiene tres triunfos en esa clase de competencias: en el 2016 se impuso en la Primus Classic Impanis-Van Petegem y en la París Tours, y el año pasado fue el más veloz en la Kampioenschap van Vlaanderen.



Además fue quinto en Milán-San Remo de la pasada temporada y 79 en el 2016, lo que dice a las claras que ya tiene experiencia.

El equipo Quick-Step tiene un grupo para ganar clásicas y al lado de Gaviria figuran hombres como Philippe Gilbert, 4 veces campeón de la Amstel Gold Race, campeón del mundo de ruta y en dos ocasiones campeón de la Lieja-Bastoña-Lieja.



Ahí también está Niki Terpstra, campeón de la París-Roubaix 2014, además del francés Julian Alaphilippe, que tiene con qué disputar esas competencias, por lo que la escuadra puede ir de manera tranquila en busca de sus objetivos.

El colombiano tiene grandes rivales

Sin duda que Peter Sagan será uno de los serios rivales del colombiano.

De 28 años, el eslovaco ha sido campeón mundial de ruta (2015, 2016 y 2017), ha ganado Gent-Wevelgem (2013), E3 Harelbeke (2014) y el Tour de Flandes (2016).



Con él, Gaviria se encontrará en tres citas claves: Milán-San Remo, Tour de Flandes y París-Roubaix, este año.



El polaco Michal Kwiatkowski es un ciclista a temer. Tiene 27 años y ha sido el más rápido en la Strade Bianche (2014), año en el que fue campeón mundial de ruta.

En el 2015 se impuso en la Amstel Gold Race y el año pasado ganó la Strade Bianche, Milán-San Remo y la Clásica de San Sebastián. Es fuerte, ya tiene mucha experiencia y tendrá a todo el equipo Sky a su servicio. A sus 32 años, el belga Greg van Avermaet es uno de los clasicómanos a seguir. El año pasado se impuso en la París-Roubaix, Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke y en la Gent-Wevelgem y en el 2016 fue oro Olímpico en Río de Janeiro.



Van Avermaet es uno de los grandes candidatos para obtener la victoria hoy y mañana, es más, es el actual campeón de las dos últimas ediciones de la competencia de hoy. La victoria le daría confianza para ir en busca de su máximo objetivo, las clásicas de primavera.



Al español Alejandro Valverde no se le puede descartar para nada. El hombre del Movistar ha demostrado todo su potencial en las carreras de un día.



A sus 37 años llega con un gran palmarés y espera agregarle más victorias. Valverde ha sido ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja en cuatro ocasiones (2006, 2008, 2015 y 2017), cinco veces ha ganado la Flecha Valona (2006, 2014, 2015, 2016 y 2017) y dos veces se ha visto campeón en la Clásica de San Sebastián (2008 y 2014).



No hay que dejar de lado a nombres como el francés Arnaud Demare, el alemán Marcel Kittel, aunque este último se guarda siempre para las pruebas por etapas. John Degenkolb también tiene su historia en las clásicas, lo mismo que Alexander Kristoff, por lo que el ramillete de contrincantes de Gaviria es amplio para esta temporada en la que el colombiano quiere consagrarse. No será fácil.











Lisandro Rengifo

Redactode de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel