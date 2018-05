'Fedeciclismo no será desafiliada por casos de positivos’: UCI

La Unión Ciclista Internacional (UCI) no desafiliará a la Federación Colombiana de Ciclismo si se llegara a presentar un nuevo positivo en las competencias locales, según le confirmó a EL TIEMPO Pascale Schyns, Asesora y supervisora de la entidad para el America Tour.

En los últimos días se ha insistido en que la UCI tendría preavisada a la Fedeciclismo, tras los ocho positivos en el control al dopaje de la última edición de la Vuelta a Colombia y que si presentaba uno más sería desafiliada, pero la misma entidad rectora lo desmintió.



“Ese rumor es absolutamente falso. De ser el caso, tendríamos que suspender a la mitad, por lo menos, de nuestras federaciones. Al revés, se reconoce el gran trabajo realizado por Fedeciclismo, para desarrollar nuestro deporte, como lo demuestra por ejemplo la Vuelta a la Juventud.; de la misma forma, se reconoce su voluntad de luchar contra el dopaje, un gran problema presente en todos los países de América Latina”, le dijo a EL TIEMPO, Schyns, encargada de los temas del America Tour, quien advirtió que sí se han hecho recomendaciones sobre el tema.



“La UCI se limitó a decir a todos los países de América Latina poner atención en el tema”, señaló Schyns.



Atendiendo el tema, en abril pasado la Fedeciclisimo citó a una reunión a gente vinculada con los equipos de ciclismo nacionales, en la que les pidió más vigilancia y compromiso para que no se presentaran más positivos en el país.



La reunión se realizó en Medellín y allí la entidad dijo que había recibido una recomendación por parte de la rectora del ciclismo mundial para que se tomaran cartas en el asunto y así evitar más problemas de esta índole.



“En la charla de dopaje que se dio antes de la Vuelta de la Juventud recalcaron el tema, advirtieron que era mejor seguir de cerca los comportamientos de los equipos para que no salieran más positivos”, le dijo a EL TIEMPO un director deportivo que pidió no ser mencionado.



En Medellín se llegó aún acuerdo de luchar contra el flagelo del dopaje y cada equipo se comprometió a entregar los datos de sus ciclistas, nombres, dirección de domicilio, con el fin de que Coldeportes planificara la realización de controles sorpresa a los pedalistas.



“Esa lista la entregamos a comienzos de mayo y en la Vuelta de la Juventud también la exigieron para tener la opción de ir a la casa a tomar exámenes”, señaló otra fuente que pidió el anonimato.



“La UCI realizó una advertencia, no se dijo nada de que si salía otro ciclista positivo se suspendería a la Federación”, comentó el informante.



Ese mismo llamado de atención le hizo la UCI a Costa Rica, país en el que en la última vuelta ciclista de esa nación salieron dopados 12 pedalistas.



Louis Chenaille, director de comunicaciones y portavoz de la UCI, recalcó: "Nosotros no hablamos de casos invidividuales. Sin embargo, para una comprensión más amplia de este tipo de casos, le hablaremos sobre el artículo 18 de la Constitución de la UCI y al hecho de que los problemas de dopaje pueden desencadenar la aplicación de ese artículo.



"El Congreso es competente para suspender una federación nacional. Sin embargo, el Comité de Gestión puede suspender una federación nacional que viole seriamente sus obligaciones como miembro con efecto inmediato.



"La suspensión durará hasta el próximo Congreso, a menos que el Comité de Administración lo haya levantado. La suspensión se confirmará en el siguiente Congreso por una mayoría de dos tercios de los delegados votantes presentes. Si no se confirma, la suspensión se levanta automáticamente.



