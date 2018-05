Faltan 4 finales en alto y una crono de 34 km en el Giro

El Giro de Italia ha terminado la primera semana. Van nueve etapas, tres de las cuales terminaron en alto, pero queda mucho por recorrer: cuatro arribos en alto, todos en premio de montaña de primera categoría; 29 premios de montaña y una contrarreloj individual de 34 kilómetros.

Nada está dicho en la general, y luego de la primera parte de la competencia es claro que ya se sabe quiénes van a pelear el título de la competencia.



Esta segunda semana que comenzará mañana se caracteriza por las jornadas con montaña del fin de semana, y ya con los corredores sienten las piernas pesadas.



El sábado será el final en el Zoncolan, una llegada esperada, de las marcadas para hacer daño en el libro de ruta, con cuatro pasos montañosos, dos de tercera, dos de segunda y el último de primera, en la meta, con rampas del 13 y 15 por ciento de inclinación; clave para atacar, sacar tiempo y poner la general en su sitio. Un día ideal para que la clasificación general se aclare mucho más porque, hasta el momento, es temprano para sacar del llavero a hombres que estén por encima de los 2 minutos 30 segundos, aunque eso ya dice mucho de las condiciones en las que están.



En el comienzo de la semana final estará la contrarreloj individual, de 34 kilómetros. Que esté antes de la conclusión del Giro y no al final es importante, porque los escaladores tendrán terreno para recortar la diferencia.



Es una crono sinuosa, en la que predomina el terreno llano, con algunos ascensos, ideal para corredores potentes como Tom Dumoulin y el mismo Chris Froome, un duelo que, como va la general, perderá todo interés si el británico no recupera terreno y tiempo.



Después, tres subidas definitivas, el jueves 24 (Prato Nevoso, de 195 km), viernes 25 (con final en Bardonecchia, de 184 km) y sábado 27 de mayo (Cervinia, luego de 214 km), arribos con premios de montaña de primera categoría, una trilogía en la que no hay que guardar nada, en las cuales habría que ver cuáles de los corredores aún tienen fuerzas reservadas para rematar.

Así van los colombianos

De los ocho ciclistas colombianos en la presente edición del Giro de Italia, Esteban Chaves es el mejor hasta el momento, pues ha ganado una etapa, la del Etna, y es segundo en la general. Este es el análisis de la actuación de los pedalistas nacionales en los primeros nueve días de competencia.











ANÁLISIS

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel