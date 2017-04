Fabio Aru no correrá el Giro de Italia

El equipo Astana confirmó que su máxima estrella Fabio Aru no competirá en el próximo Giro de Italia, que arrancará el 5 de mayo, debido a una bursitis en su rodilla izquierda.



Aru se cayó en un entrenamiento en Sierra Nevada (España), luego de que se le estallara el tubular delantero. El pedalista italiano fue examinado este lunes en Milán y el resultado no es lo más alentador.

Los médicos decidieron que el corredor tuviera un reposo total de 10 días debido a este problema que le provoca dolor cuando pedalea.



La bursitis es la inflamación de la ‘bolsa serosa’, que contiene el líquido sinovial, que sirve para lubricar las articulaciones y que no exista ningún inconveniente en el movimiento de los tendones y ligamentos.



Debido a lo que ha pasado, Astana decidió que Aru no tomara parte en el Giro, carrera en la que era uno de los grandes favoritos, al lado de su compatriota Vincenzo Nibali y el colombiano Nairo Quintana.



El próximo 20 de abril, el ciclista volverá a ser evaluado para ver cómo va su evolución, pero en la escuadra kazaja consideran que no llegará en las mejores condiciones al Giro del centenario, por lo que era mejor que no lo corriera.

“Estoy tan triste y decepcionado por lo que pasó: yo estaba soñando el Giro que partirá de mi Cerdeña y estábamos preparando la carrera desde meses. Por desgracia, el accidente ocurrió, no me permiten estar al principio en condiciones suficientes y aunque con gran pesar, estamos obligados a renunciar”, dijo Aru.



El ciclista de 26 años, campeón de la Vuelta a España del 2016, fue tercero en el Tour de Omán, octavo en Abu Dhabi, 32 en Strade Bianche y se retiró de la Tirreno-Adriático.



