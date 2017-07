Nairo debe ir solo por el Tour, es el clamor del lote

La apuesta del ciclista colombiano Nairo Quintana y del equipo Movistar de intentar ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia ha dado de qué hablar, más cuando no pudo cumplir el primer reto al haber obtenido solo un segundo lugar, y en la presente edición de la carrera francesa tampoco se ve que lo vaya a conseguir.

Nairo y su escuadra planificaron una temporada con esos dos objetivos, se ‘dieron la pela’ de ir por los títulos, algo que no se ha conseguido desde 1998, cuando lo logró el italiano Marco Pantani.



El subtítulo del Giro prendió las alarmas; llovieron las críticas a la apuesta, y en este Tour, pues como los resultados de Nairo no han sido los mejores, la polémica sigue, y al parecer no parará.

El jueves pasado, cuando el ciclista boyacense perdió más tiempo en una de las etapas de montaña, el mismo Nairo reconoció que se habían equivocado: “Es la primera vez que corro Giro y Tour. Esperábamos acertar, pero nos equivocamos”.

EL TIEMPO consultó a gente vinculada estrechamente al ciclismo europeo, con la experiencia de haber vivido de cerca esta misma apuesta, y la mayoría coincide en que Nairo Quintana deberá apostarle todo al Tour de Francia, sin intentar un doblete de nuevo.



“No lo volvería a hacer. El Giro demanda un desgaste tremendo, es muy exigente, y es evidente que un ciclista no puede llegar al ciento por ciento al Tour. Te arriesgas a que en las primeras etapas no llegues bien a la carrera francesa y en la semana final te pasen factura los kilómetros del Giro”, precisó el técnico Álvaro Pino.

Eso fue lo que planearon y no les salió. Si quieren ganar el Tour, hay que apostarle solo a esa carrera FACEBOOK

Y agregó: “Eso fue lo que planearon y no les salió. Si quieren ganar el Tour, hay que apostarle solo a esa carrera. La opción de ganar dos pruebas de tres semanas al año pasa por hacer Giro y Vuelta, pero no Giro y Tour, porque hay factores como el recorrido, el clima y la mentalidad que los hace distintos”.



Para Javier Mínguez, el DT de la selección española de ruta, Nairo no hizo un mal Giro; no lo ganó, pero ser segundo no quiere decir que le haya ido mal.

tal vez le hubiera venido bien haber corrido una prueba antes del Tour

“Perdió con Tom Dumoulin y su actuación fue buena; peleó y luchó por ese objetivo. Ese esfuerzo le ha pasado factura en el Tour: gastó mucho en el Giro, y eso se paga. Es difícil terminar una carrera a tope, descansar y volver a coger el ritmo; tal vez le hubiera venido bien haber corrido una prueba antes del Tour. Es claro que quiere ganar el Tour y todo lo debe enfocar a eso, sin pensar en otros objetivos”, señaló Mínguez.



Las dos primeras semanas de Nairo en el Tour no han sido buenas, pues ha perdido la rueda de Chris Froome, Fabio Aru, Romain Bardet y su compatriota Rigoberto Urán, quienes pelean la general.



El viernes pasado recuperó 1 min 54 s y quedó a 2 min 7 s de Aru, el líder, pero es claro que no se ha visto a un Nairo contundente.

Buena apuesta

Joseba Beloki fue tres veces podio del Tour de Francia y le apostó varias veces al doblete. Terminó de tercero en Francia en el 2001 y 2002 y fue segundo en el 2002. En las dos primeras ocasiones también corrió la Vuelta, algo que para él es mucho menos complicado que hacer Giro y Tour el mismo año.



“En el 2005 corrí las tres, pero la experiencia me dice que es mejor hacer Tour y Vuelta que Giro y Tour porque hay más espacio para descansar y reanudar la marcha. Además, el Giro se corre en primavera y luego se llega al calor francés, clima que también acompaña en España”, contó Beloki.

El excorredor considera que la apuesta de Nairo fue inteligente, apropiada. “Lo era porque el recorrido del Giro era apropiado para él, pero el del Tour no lo era, así que se fueron a ganar una y a ver qué salía en la otra, pero no se consiguió, y a eso no hay que darle más vueltas”, aseguró.



Y agregó: “Hay que dejar todo al Tour, es el título que le falta. No habíamos visto a un Nairo atrás, perdiendo la rueda, y eso es bueno porque le sirve de experiencia. En el Tour nunca había vivido lo que vive; ve la clasificación, a varios de sus rivales por delante, y eso le va a hacer crecer”, acotó Beloki.



Por lo que se ha escuchado, el año entrante Nairo le apostará solo el Tour, el título que le falta, por el que siempre ha soñado.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel