Expertos dicen que Fernando Gaviria será el mejor embalador del mundo

Fernando Gaviria está llamado a ser el mejor embalador del mundo. Todo apunta a que lo será, a que no tendrá rival que lo derrote en esos veloces, temibles y suicidas últimos 200 metros de una etapa llana.

Y no es que estemos inundados de colombianismo, mucho menos que creamos que él será flor de un día, es que así lo dicen en Europa los especialistas, que creen que a sus 22 años demuestra que nadie tendrá, en poco tiempo, su punta de velocidad.



Ya lleva 17 victorias en su hoja de vida, y a sus 22 años es superado por el australiano Caleb Ewan, que con su misma edad ya ajusta 22 triunfos, pero con la diferencia de que el corredor del equipo Orica llegó al profesionalismo en el 2014, ha hecho un proceso mucho más largo en la ruta, mientras que Gaviria arribó a esa categoría en el 2016 y viene de la pista.



De esos 17 triunfos, el colombiano del equipo Quick-Step lleva seis en pruebas del World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial, y las dos últimas las ha conseguido en este Giro de Italia, con el plus de haber portado la camiseta rosada que identifica al líder de la carrera.

Fernando Gaviria es el líder de la regularidad. Foto: EFE

En el lote actual de los duros de las llegadas masivas, Gaviria y Ewn son los más jóvenes y entre quienes estará la disputa del mejor embalador, pues el resto supera los 25 años: Marcel Kittel (29), André Greipel (34), Alexander Kristoff (29), Sacha Modolo (29), Cavendish (31), Peter Sagan (27) y John Degenkolb (28).



Gaviria despuntó en enero del 2015 en el Tour de San Luis, cuando batió en dos embalajes al británico Mark Cavendish, uno de los mejores del planeta, pero esos dos campanazos de alerta sirvieron para que comenzara a labrar un camino exitoso que, sin duda, se prolongará por años.

Me impresiona su carácter, su personalidad a la hora de abrirse paso en el grupo. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO habló con tres expertos del ciclismo en Europa, gente que lleva años viendo ciclismo, que han sido testigos de la evolución del colombiano, quienes confirmaron que su futuro es inmenso y que será, sin duda, el nuevo bólido imposible de poder controlarse en las llegadas masivas.



“Es un gran corredor, no cabe la menor duda. Me impresiona su carácter, su personalidad a la hora de abrirse paso en el grupo, de buscar el camino para el último empujón en los embalajes. Es un poco el futbolista que está en el sitio indicado en el que le cae la pelota para anotar el gol”, aseguró Vittorio Algeri, uno de los directores deportivos del equipo Orica, del colombiano Esteban Chaves.



Algeri advirtió que ha sido clave llegar al equipo Quick-Step, pues es una escuadra especialista en formar corredores embaladores y ganadores de las clásicas.



“No pudo escoger un mejor equipo; Gaviria llegó a donde era, porque en el Quick-Step se trabaja para los hombres rápidos. Su confianza a la hora de embalar es impresionante, será un gran embalador en el futuro, el mejor, muy pronto, no lo piensen mucho, se cansará de ganar en los próximos años”, aseguró.



Y agregó: “Son expertos, o acuérdense cómo ganaron en la tercera etapa, en esos últimos 10 kilómetros, en los que aprovecharon el viento y formaron el abanico; ese día pareciera que estuvieran en una clásica normal”.

Más elogios

Michele Bartoli fue un ciclista italiano experto en llegadas masivas; en su carrera deportiva ganó dos etapas en el Giro, dos Lieja Bastonia Lieja (1997-1998), un Tour de Flandes (1996), dos veces el Giro de Lombardía (2002-2003), una Amstel Gold Race (2002) y una Flecha Valona (1999), y, para él, Fernando Gaviria es un fuera de clase.



“Es sensacional, es un fenómeno, un fuera de clase. Puede hacer muchas más cosas, esto que nos ha demostrado no es su límite porque le falta madurar aún más, pero eso vendrá con el tiempo, ese mismo que nos dirá que será imbatible”, señaló Bartoli.

Para el italiano, el pedalista nacional es un embalador diferente, que aguanta en los repechos fuertes y recorridos duros.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano. Foto: EFE

“Eso lo hace diferente. Es mucho más completo que Mario Cipollini, y hablar de él es recordar que es el que más ha ganado etapas en el Giro (42), así que eso lo dice todo”, declaró.



“Mentalmente, es muy fuerte, no tiene dudas, tiene que ser así, en esos metros finales no se puede pensar dos veces. Me he dado cuenta de que no utiliza ni el 80 por ciento de lo que tiene, y llegará el día en que nadie le ganará”, agregó.



Para Bartoli, clave en el rendimiento de Gaviria ha sido su paso por el velódromo, lo que ha hecho en la pista.



“Es que ir a la pista es importante para todos los ciclistas; Gaviria viene de allá, fue campeón del mundo dos veces del ómnium, y eso marca la diferencia en un velocista, porque es un ciclista cuyo ritmo es excepcional, y es difícil seguirle la rueda a un corredor con esas características, que se hace inalcanzable”, declaró Bartoli.

Bingen Fernández, uno de los directores del equipo Dimension Data, va un poco más allá al señalar que el pedalista colombiano ya se ha consolidado y no hay que esperarlo.



“Sabíamos de su potencia, de su habilidad. Se ha consolidado en el Giro y se ve que ha ganado experiencia, confianza, porque los resultados hablan por sí solos, pero no creo que haya que esperarlo mucho, ya es capaz de ganar en cualquier carrera, y en su equipo pueden confiar en él”, explicó el técnico español.



Fernández coincidió con Algeri y con Bartoli en que Gaviria será imbatible porque tiene unas características que otros ciclistas no manejan.

Fernando Gaviria ganó en la tercera etapa del Giro. Foto: AFP

“Tiene serenidad, es muy tranquilo a la hora de pensar con cabeza fría y lanzar el embalaje y, además, ya es respetado en el lote. Los grandes campeones están hechos de una pasta distinta, diferente, y Gaviria es uno de ellos, de los llamados a ganarlo todo en los próximos años”, indicó.



Fernández destacó que Fernando Gaviria tiene una gran ventaja frente a los demás embaladores de la actualidad.



“Con Peter Sagan son los dos hombres que van bien en la media montaña, que la pasan, por eso es que son capaces de ganar lo que sea en los metros finales”, concluyó.



Los conceptos emitidos por Algeri, Bartoli y Fernández a EL TIEMPO coinciden con los de la mayoría del lote internacional, que ven en Fernando Gaviria a un corredor que se sale del molde.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel