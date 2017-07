Eusebio Unzué no lamenta estrategia Giro-Tour del Movistar con Nairo

17 de julio 2017 , 08:45 a.m.

El director del equipo español Movistar, Eusebio Unzué, no lamenta su estrategia de haber apostado por inscribir a su jefe de filas, el colombiano Nairo Quintana, en el Giro de Italia antes de lanzarle a la Vuelta a España.



Unzué reconoce que a Quintana le han faltado fuerzas para rivalizar con los mejores en la ronda gala, pero señala que no necesariamente se debe a su segundo puesto en Italia. "Si fuera el Giro no habría aguantado tan arriba, se habría roto antes", señala Unzué, que considera legítimo que el equipo probara algo nuevo con el colombiano para asaltar el Tour.

Quintana, dos veces segundo y tercero el año pasado en París, nunca antes había corrido el Giro antes de afrontar la ronda francesa, su principal objetivo de la temporada. Este año era peculiar. El Giro celebraba su centenario y "hay que colaborar con todo el mundo", reconoce Unzué.



El director de Movistar señala que toda su estrategia se derrumbó con la caída de Alejandro Valverde en los siete primeros kilómetros de la contrarreloj inaugural del Tour en Düsseldorf.

"Si él hubiera estado aquí a lo mejor no estaríamos hablando de un fracaso tan grande", señala el director del Movistar, que había planteado la carrera con un doble liderazgo en el equipo aunque con prioridad al colombiano.



El murciano podía haber sido una baza para la general en el caso de que Quintana, como así ha sucedido, no estuviera en la mejor disposición para afrontar la ronda francesa.



Unzué defiende que su equipo quisiera "probar otra cosa" con Quintana y apostar por una doble baza en el Tour. La caída de Valverde y la baja forma del colombiano ha echado a tierra su táctica.

Fatiga acumulada

Quintana no critica al equipo pero apunta a la fatiga acumulada en el Giro como la más posible causa de su mal rendimiento en el Tour.



La caída de Valverde ha provocado una onda expansiva tal que el Movistar no se plantea ya ir a ganar la Vuelta a España, donde su teórico jefe de filas debía ser el corredor murciano.



Unzué señala que están barajando la opción de llevar a un grupo de jóvenes promesas para ir rodándolos en grandes vueltas. Entre ellos Marc Soler, aunque el director del equipo descarta que, pese a los buenos augurios que hay sobre el corredor de 23 años, no le van a "cargar con la mochila" de buscar la victoria en la general.

EFE