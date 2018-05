¡A la guerra! La etapa reina del Giro de Italia es este viernes

No hay un día mejor, el momento indicado para saber en qué condiciones están los ciclistas que ocupan los primeros puestos en el Giro de Italia es este viernes, en una jornada difícil, la más dura de las 21 etapas, la reina, con cuatro pasos montañosos, la cima Coppi por delante, y un ascenso de primera categoría en la meta.



Se oyen gritos de batalla, y no es para menos, porque en la fracción entre Venaria Reale y Bardonecchia, de 184 km, nadie se puede dar el lujo de flaquear, pues perderá todo lo que ha ganado.

Y ese mensaje es para el líder, Simon Yates, a quien no le servirá de nada haber ganado tres etapas, sorprender en la contrarreloj del martes pasado y ser el primer de la general desde el sexto día de carrera, si llega a ceder más. ¡No puede! Este jueves, Tom Dumoulin atacó, le sacó 30 s y dejó la competencia viva.



Yates no estuvo en su día; en la parte final de la jornada entre Abbiategrasso y Prato Nevoso se vio sin fuerzas, y debido a eso está en duda su estado de forma, aunque minimizó la pérdida.



“Estoy cansado, no me he sentido bien. Lo he hecho lo mejor que he podido”, dijo el británico.



El holandés atacó, y con Chris Froome y Domenico Pozzovivo pusieron al líder del Mitchelton-Scott contra la cuerdas y en alerta máxima para este viernes. “Me sorprendió que Yates no estuviera rápido y ahora pensamos en atacarlo”, señaló Froome.



Viendo la general, Yates y el francés Thibaut Pinot van de más a menos, Froome, Pozzovivo y Dumoulin tienen más tanque de reserva, lo mismo que Miguel López, quien es el que mejor remata la competencia, como lo demostró en la Vuelta a España del año pasado.



El boyacense, como lo afirmó, tuvo piernas, salió a cubrir el hueco que sacó Ríchard Carapaz, su rival en la lucha por el mejor joven del Giro, lo alcanzó, lo pasó de largo y ajustó segundos importantes en su cuenta.



El líder del equipo Astana arrancará la jornada en el sexto puesto de la general, confiado en que tiene con qué subir más y con una gran opción de ganar la etapa.



‘Supermán’ López le saca 15 s a Rohan Dennis, un minuto a su compañero en el Astana Pello Bilbao y 1 min 5 s a Carapaz. Pierde 30 s con Pinot, 1 min 32 s con Froome y 2 min 11 s con Pozzovivo, en su aspiración de ir al podio, algo que se ve difícil, pero no imposible, porque hay que contar que mañana también hay montaña, también se termina en alto y está en su mejor nivel.



“Es una etapa muy dura, hay que estar todo el día concentrados y hay que hacer el doble del esfuerzo, no se sabe si llueva y el piso se ponga más peligroso”, precisó.



Bienvenidos a la guerra de segundos, a una jornada que puede dejar vivos a unos y damnificados a otros.



DEPORTES