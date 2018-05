‘Estoy cansado, no me encontré bien’: Simon Yates

La etapa de este jueves en el Giro de Italia, Abbiate Grasso-Prato Nevoso, primer final en alto de tres en el final de la prueba, dejó a las claras que la prueba no está definida, porque por primera vez el líder, Simon Yates, quien no se vio bien y cedió tiempo, tanto, que Tom Dumoulin está a 28 segundos del primer lugar.

“Estoy cansado, no me he sentido bien. Lo he hecho lo mejor que he podido, sigo líder y eso está bien””, dijo el británico.



Yates partió en la jornada a 56 segundos del holandés, que busca su segundo título, pero la última subida no la hizo bien, sus fuerzas no lo acompañaron y Dumoulin, Chris Froome, Domenico Pozzovivo y Miguel López le quitaron tiempo.



“Hice lo mejor que pude, fue así. Todavía estoy por delante, y eso está bien”, aseguró un Yates, cuyo rostro no era el de otros días, estaba disgustado, no feliz.



Este viernes, otra jornada bien complicada, en la que Yates debe responder o podrá perder el liderato. Se trata de la etapa entre Venaria Reale y Bardonecchia, de 184 km, con llegada en alto y la Cima Coppi de por medio.



Redacción deportes