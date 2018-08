El pedalista colombiano Esteban Chaves sufre de mononucleosis y no se sabe cuándo reaparecerá en las carreteras del mundo. Así lo confirmó el equipo Mitchelton, que indicó que Chaves se encuentra en tratamiento médico.

De 28 años, Esteban Chaves ganó la etapa del Etna en el Giro de Italia, pero en la segunda semana no tuvo una buena actuación, por lo que los médicos comenzaron una investigación.



“Ha sido un período difícil. Desde 2012 no he estado fuera de la bicicleta tanto tiempo, especialmente porque no puedo. No es tan rápido como quieres. En este deporte, estamos acostumbrados a respuestas y resultados rápidos. el proceso es lento y el tiempo puede volverte loco”, dijo Chaves.



La mononucleosis es una infección causada, también conocida como la enfermedad del beso. Sus síntomas son fiebre, dolor de garganta y gánglio linfáticos inflamados.

Esta misma enfermedad afectó a la deportista Mariana Pajón en abril de este año.



El bogotano ha comenzado a realizar entrenamientos en bicicleta, pero por ahora no tomará parte en alguna competencia.



