‘Me gustaría correr la carrera 2.1 de Colombia’: Esteban Chaves

Esteban Chaves ya está en la etapa final de recuperación física. El 30 de septiembre una fractura en la escápula derecha, sufrida durante el Giro dell’Emilia (Italia), le puso con anticipación el punto final a la temporada, en la que además padeció en febrero una tendinitis que le impidió lograr un buen año en cuanto a resultados.



Ahora, se plantea un 2018 con muchas ilusiones y espera las decisiones de su equipo, el Orica Scott, que definirá el calendario de sus corredores tan pronto conozca el recorrido del Giro de Italia 2018, que se hará público la próxima semana y no oculta su interés por participar tanto en la carrera 2.1 que organizará Colombia el febrero del año entrante como en las grandes competencias del ciclismo mundial, como el Giro o el Tour de Francia.

La carrera Colombia Oro y Paz UCI 2.1 se llevará a cabo, de acuerdo con el calendario internacional, entre el 6 y el 11 de febrero, en carreteras de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.



“Claro que me gustaría correr la 2.1 en Colombia. Sería fabuloso para el equipo. Es un buen esfuerzo de la Federación y esperemos que ese sea el comienzo de una competencia que se consolide a futuro. Hay que esperar las decisiones de la escuadra. Luego de conocer el recorrido del Giro 2018 se tendrá una visión más profunda de los objetivos de la escuadra. El calendario lo conoceremos en la primera concentración del equipo en la primera semana de diciembre en Australia”, enfatizó ‘Chavito’ Chaves, en la presentación de Go Cycling, un sitio en Bogotá, especializado en el entrenamiento de ciclismo bajo techo, el cual es socio.



Chaves también explicó sobre su rendimiento en el 2017 y aseguró que este fue un año con muchas dificultades tanto personales como competitivas, pues las lesiones no le permitieron rendir al ciento por ciento.

El ciclista bogotano indicó que uno de sus objetivos siempre será el Tour de Francia. “No lo sé si será en el 2018, 2019 o 2020, cuando buscaremos esa camiseta, pero de lo sí estoy seguro es que mientras sea ciclista profesional el Tour será una sueño por cumplir. Lo ha sido desde que era niño”, agregó.



Finalmente, Chaves se mostró complacido por la llegada de su hermano Brayan (20 años) al equipo continental de la UCI Mitchelton-Scott, inscrito en China, para la temporada del 2018.



“Es una gran noticia para la familia, es una gran oportunidad que se le presenta y esperamos que la aproveche. De él dependerá su consolidación, tiene talento para llegar a las ‘grandes ligas’ del ciclismo, pero este primer paso de firmar con el equipo de las ‘divisiones menores’ del Orica es un paso muy importante”, explicó ‘Chavito’ Chaves.

