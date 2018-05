'Me preparé para medirme con Froome, Dumoulin y Aru': Chaves

Esteban Chaves no lo dice, es una persona que se guarda sus pensamientos, pero no es para nada difícil decir que espera el comienzo del Giro de Italia con mucha ansia, con ganas de demostrar que el subtítulo del 2016 no fue casualidad, que a pesar de su mal 2017 debido a la lesiones tiene ciclismo para volver a ser protagonista en una grande.

Desde el viernes, en Israel será el líder del equipo Mitchelton-Scott y tendrá como hombres de apoyo a Simon Yates y a Roman Kreuziger. Chaves hará su tercer Giro, terminó de 55 en el 2015, ganó una etapa; hace dos años escoltó en la general al campeón, Vincenzo Nibali, y tendrá la opción de pelear.



El año pasado es para olvidar: su tendinitis en la rodilla derecha no lo dejó correr la primera parte de la temporada; volvió en el Critérium Dauphiné y fue al Tour de Francia, pero sin buenos resultados.



Siguió entrenando, estuvo en la Vuelta a España con la ilusión de ganar etapas y luchar por la general; la primera semana fue el único ciclista que le resistió el paso al campeón, Chris Froome, pero luego su rendimiento bajó y terminó en la casilla 11. Quería reeditar el título del Giro de Lombardía 2016, pero en el Giro dell’Emilia se cayó en el descenso, fue al hospital y el dictamen fue fractura de la escápula derecha, y adiós 2017.



Esta temporada la abrió en Australia, ganó una etapa y el título del Campeón del Herald Tour Sun, pero no terminó la París-Niza ni la Vuelta a Cataluña.

Vino a Colombia, se concentró en altura, siguió el plan de trabajo de Marc Quod, al lado de su compañero de equipo, Sam Bewley.



Esteban Chaves es una gran incógnita: dice que llega bien al Giro, y el ciclismo espera que así sea porque es un corredor espectáculo, ganador, a quien no le regalaron ese subcampeonato en la prueba italiana hace dos años. El pedalista nacional le respondió este cuestionario a EL TIEMPO, vía correo electrónico.



¿Cuál es su parte médico a estas alturas del año, tras lo que pasó en el 2017?

El parte médico es satisfactorio, ya estoy totalmente recuperado de las lesiones del año pasado.



¿Cómo asumió la victoria en el Herald Sun Tour, recuperó la confianza?

No hay duda de que ganar siempre será bueno y es motivante para cualquier ciclista, deportista.



¿Qué pudo aprender de la temporada del 2017, qué le dejó?

Soy de los que piensan que siempre hay cosas por mejorar, que siempre faltará algo por superar y ahí lo más importante es nunca dejar de trabajar.



¿Qué fue lo más difícil del año pasado, cuál fue la época más complicada?

Varias cosas fueron en contra: la lesión del comienzo de año en la rodilla, la muerte de Diana Casas, la fisioterapeuta; la falta de resultados; fue un año muy complicado, difícil, pero de eso uno también aprende, y lo enseña a madurar.



¿Cómo superar esos momentos, coger confianza luego del 2017?

Lo mejor es volver a la competencia; es claro que si uno regresa a competir, poco a poco las cosas van tomando su camino.



¿Este 2018 lo toma como una revancha de lo que pasó el año pasado?

No, para nada. Pienso que hay buenos años y malos, todo hace parte de un proceso, de la vida misma.



¿Está de acuerdo con los que dicen que este año el recorrido del Giro no es tan duro como los anteriores? ¿Por qué?

No creo, los ciclistas son los que hacen los recorridos duros o suaves, pero lo que sí es cierto es que a este nivel, en un Giro, siempre el trazado será muy duro.



Ya quedó de segundo en el Giro, ¿de qué manera el título es su sueño, pensando en el duro grupo de rivales?

Siempre se sueña con ganar, pero ya el hecho de estar en la línea de meta es un triunfo. Solo digo que hay que esperar a ver qué trae la carrera.



¿Cómo analiza meterse en esa pelea con Froome, Aru, Dumoulin en busca de la victoria en el Giro?

Yo considero que me he preparado bien para podernos medir con ellos, y hemos visto que podemos hacer una bonita carrera.



¿Cuál es su meta en el Giro, ganarlo, el podio, ‘top’ 5?

Considero que por ahora el principal objetivo es que no tengamos ningún contratiempo extraciclístico, con eso ya veremos al final qué pasa.



¿Cuáles serán las etapas claves en las que los escaladores, como usted, deben sacar ventaja sobre los expertos al reloj?

El Giro siempre ha tenido una característica: en la última semana están las jornadas más importantes, duras, las que definen el título.



¿Una vez más la cuenta pendiente serán los kilómetros al reloj, sobre todo al comienzo de la última semana, de 34 km? ¿Qué hacer?

Ya el trabajo hecho hasta ahora será el que determine ese momento; a estas alturas no hay que pensar en lo que se dejó de hacer.



¿Qué rescata de los nuevos integrantes del grupo, en qué se fortaleció el equipo con Bauer, Hamilton, Meyer, Nieve y Trentin?

Son ciclistas de una gran jerarquía, profesionales, y cada uno será un aporte importante en momentos definitivos con miras a buscar un posible título.









LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @LisandroAbel