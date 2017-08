Esteban Chaves ya es segundo en la general de la Vuelta a España

24 de agosto 2017 , 11:19 a.m.

24 de agosto 2017 , 11:19 a.m.

Esteban Chaves subió al segundo puesto de la clasificación general de la Vuelta a España, luego de una sexta etapa en la que Tejay van Garderen sufrió una caída que le hizo perder la casilla y en la que Chris Froome se mantiene en el liderato. El ganador de la fracción de 204,4 kilómetros fue Tomasz Marczynski.

El día no suponía mayores problemas, pero la jornada tenía cuatro premios de tercera categoría y uno de segundo, a 36 kilómetros de meta. Era una travesía rompepiernas que si no encontraba a los ciclistas bien ubicados, podían descolgarse. Además, el calor era uno de los protagonistas.



En el último ascenso de segundo categoría al Puerto del Garbí, de segunda categoría. Alberto Contador fue el encargado de poner el paso entre el grupo de favoritos al título, pero sus rivales no lo dejaron salir, si esa era su intención.



Chris Froome siempre estuvo controlando el paso del español, mientras Esteban Chaves y Carlos Betancur iban sin ningún tipo de problema dentro de ese pequeño lote.



Adelante iban Enric Mas y Tomasz Marczynski con una corta diferencia que esperaban mantenerla para ir por el triunfo de la etapa. Detrás de ellos, en un lote más grande, estaba Darwin Atapuma, uno de los animadores del día con sus fugas.



El fuerte ritmo que puso Contador creó estragos. Junto al español, Járlinson Pantano fueron desgranando a los rivales en la clasificación general. Chaves comenzó a sufrir y se descolgó de ese grupo junto a Van Garderen.



Precisamente fue el estadounidense Van Garderen quien sufrió una fuerte caída en la que se llevó a Carlos Betancur al piso, en una acción sin intención que le costó una buena jornada al corredor antioqueño. Ambos siguieron en carrera, pero perdían tiempo importante.



Sin embargo, en el descenso el grupo de Chaves, en el que entre otros iban Nibali, Aru y Bardet, apretó el paso para ir en busca de Froome y Contador.



Los últimos kilómetros eran una contrarreloj para intentar atrapar a los punteros, pensando en ir por las bonificaciones, en esa guerra de segundos en la que se ha visto marcada esta Vuelta a España.



Este viernes de disputa la séptima etapa entre Llíria y Cuenca, con un recorrido de 207 kilómetros.



DEPORTES