Chaves conservó el tercer puesto en la general del Tour Down Under

El ciclista colombiano del equipo Orica, Esteban Chaves, conservó la tercera casilla de la clasificación general del Tour Down Under, luego de la tercera jornada que se llevó a cabo entre Glenelg y Victoria Harbor, de 144 kilómetros, que fue ganada por Caleb Ewan, mientras que el australiano Richie Porte (BMC) sigue de líder.



La jornada fue tranquila, pero al calor volvió a azotar al pelotón, que esta vez tomó con calma la etapa, que se caracterizó por una larga fuga que integraron Chevrier, Laengen, Maison y De Gent, quienes alcanzaron a tener más de 4 minutos.



A medida de que el grupo devoraba kilómetros y la llegada estaba cada vez más cerca, los equipos interesados en controlar la carrera apretaron el paso y de esta forma se consiguió el objetivo de controlar a los escapados.



Ewan logró su segundo triunfo en lo que va de la competencia, tras su victoria en la primera joprnada.



Chaves, así como el líder Porte y el segundo en la general, Gorka Izagirre, del Movistar, pusieron a trabajar a sus gregarios para que se acortara la distancia de los fugados parta evitar sorpresas.



"Fue una etapa tranquila, al final tuvo algo de nervios, porque fue rápida. Este tipo de jornadas son miedosas y no hay que confiarse de nada", señaló Porte.



El Tour Down Under continuará este jueves en la noche en Colombia, con la fracción de 149 kilómetros, que unirá a Norwood y Campbelltown.



Clasificación de la etapa

1. Caleb Ewan Orica 3 h 24 min 45 s

2. Peter Sagan Bora m.t.

3. Niccolo Bonifazio Bahrain m.t.

4. Danny van Poppel Sky m.t.

28. Esteban Chaves Orica m.t.

34. Sergio Henao Sky m.t.

General

1. Richie Porte BMC 10 h 34 min 59 s

2. Gorka Izagirre Movistar a 20 s

3. Esteban Chaves Orica a 22 s

4. Jay Mccarthy Bora a 24 s

5. Nathan Haas Dimension Data a 27 s





REDACCIÓN DE DEPORTES