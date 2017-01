Esteban Chaves, con la mira en el Giro, se estrena en el 2017

La jornada entre Unley y Lyndoch, de 145 kilómetros, abre la temporada del World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial, en el Tour Down Under, y Esteban Chaves se estrena el año preparándose para lo que será el Giro de Italia, su principal objetivo del 2017.

Chaves, segundo en el Giro del año pasado detrás del local Vincenzo Nibali, y tercero en la Vuelta a España, en la que escoltó a Nairo Quintana y a Chris Froome, quiere ir paso a paso en busca de su mejor forma.

“Hay que ir despacio, son muchos los objetivos del 2017 y por eso es bueno comenzar desde ya a pedalear, para saber cómo vamos”, le dijo Chaves a EL TIEMPO. Es la primera vez del colombiano en el Tour Down Under, nunca había inaugurado la temporada en Australia y lo hace a la expectativa con la meta de darle una mano a su compañero, Simón Gerrans, quien defiende el título.

“El año pasado fue muy bueno y el reto para este es estar en los primeros lugares”, precisó Esteban.

Al lado de Chaves estarán cuatro colombianos más, el más destacado, Sergio Luis Henao, quien en la competencia del 2016 fue tercero, detrás de Gerrans y de Richie Porte, segundo, además, fue el campeón de la montaña. Estará en el Sky con su primo, Sebastián Henao.

Járlison Pantano se estrena con el Trek y será una buena oportunidad de lucirse, porque será uno de los ángeles guardianes en el año de Alberto Contador, quien no correrá en Australia.

“Tengo claro que ir con Contador es la misión, por eso cuando tenga la opción iré por una victoria”, dijo Pantano, a quien se le abre la puerta de obtener victorias en Australia.

Pantano sabe que en este 2017 no tendrá la misma libertad que tuvo el año pasado, temporada en la que fue un corredor clave en el desaparecido equipo IAM, con el que obtuvo triunfos de etapa en la Vuelta a Suiza y en el Tour de Francia.

“Tengo claro que repetir lo que hice en el 2016 no será fácil y no lo será porque en el Trek iré a hacer otro trabajo, estaré pendiente de Contador y no tendré tanta libertad, por eso tengo que aprovechar las opciones que tenga de ganar”, dijo Pantano.

La participación colombiana la cierra Jhonatan Restrepo (Katusha), que llega a la competencia con un equipo en el que puede ser uno de los líderes.

Candidatos al triunfo

Gerrans, como defensor del título, parte como candidato para ganar, aunque no la tendrá fácil, no obstante ningún campeón ha podido repetir la faena.

Richard Porte será su primer gran rival, porque viene de ser segundo, y al lado el colombiano Henao. Un gran animador será el eslovaco Peter Sagan, campeón mundial de ruta.

La carrera terminará el sábado en la noche de Colombia, y la etapa reina será el viernes, tramo de 151 kilómetros entre McLaren Vale y Willunga Hill, con dos premios de montaña, uno de ellos en la meta.

