El 2018, ¿la revancha de Esteban Chaves?

Al ciclista colombiano Esteban Chaves se le volvió a ver la cara de alegría que siempre pone, luego de una temporada 2017 que a la luz de los resultados no fue buena, pero que en este 2018 espera olvidar pronto con triunfos como el que logró este domingo en Australia, cuando se impuso en la general del Herald Sun Tour.

Chaves se fue para Australia, a comenzar esta temporada tal y como lo hizo el año pasado, y el sábado logró el triunfo en la etapa reina del Herald Sun Tour, se apoderó de la clasificación general y se quedó con el título, un aliciente para comenzar bien el año.

El 2018 comienza bien para él, parecido a lo que pasó en el 2017, cuando fue segundo en el Tour Down Under, detrás de Richie Porte, y noveno en el Herald. Después, vinieron los ‘dolorosos’. Antes de disputar los Campeonatos Nacional de Ruta en Bogotá y Cundinamarca, en la que era la estrella, Chaves tuvo que decirle adiós a esas pruebas debido a una tendinitis en su rodilla izquierda, pero ahí no paró todo.



Su recuperación fue lenta, se demoró mucho y reapareció luego de 199 días en el Criterium Dauphiné, allí fue 26. Llegó el Tour de Francia, pero su condición no era la mejor y lo pagó: finalizó en la casilla 62, muy lejos de Chris Froome, el campeón, y de su compatriota Rigoberto Urán, el subcampeón.



Le apostó todo a la Vuelta a España, pero tampoco rindió. Después de ser uno de los pocos que le siguieron el paso a Froome en la primera semana, se vino abajo, su rendimiento decayó y terminó en el puesto 11 de la general.

Las clásicas de fin de año eran su última oportunidad de salvar la temporada, de no irse sin victorias. Preparando la defensa de su título del Giro de Lombardía del 2016, Chaves se cayó en el descenso cerca de la meta del Giro dell’Emilia, no pudo levantarse sin ayuda, lo hizo para ser metido en una ambulancia en la que fue trasladado al hospital, el parte médico pudo haber sido peor, pero lo limitó: fractura de la escápula derecha, y adiós al 2017, un año para olvidar, que terminó incapacitado y sin victorias en su palmarés, poco usual en él.



Esteban Chaves pasó la página, se fue para Australia, no estuvo en el Tour Down Under, pero comenzó su campaña del 2018 en el Herald Sun Tour, el que finaliza con victoria de etapa y el título de la general. Sus objetivos serán el Giro de Italia y la Vuelta a España. ¿Será el año de su revancha?

Clasificaciones

4ª etapa:

.1. Sam Crome (AUS/Bennelong SwissWellness) 3h.37:34

.2. Cameron Meyer (AUS/Mitchelton-Scott) m.t.

.3. Ruben Guerreiro (POR/Trek-Segafredo) m.t.

.4. Thomas Stuart (GBR/JLT Condor) m.t.

.5. August Jensen (NoR/Israel Cycling Academy) m.t.

.6. Lawrence Warbasse (USA/Aqua Blue Sport) m.t.

.7. Oliver Martin (AUS/Brisbane Continental) m.t.

.8. Freddy Ovett (AUS/Ride Sunshine Coast) m.t.

.9. Casper Pedersen (DIN/Aqua Blue Sport) m.t.

10. Krists Neilands (LET/Israel Cycling Academy) m.t.



General clasificación general: .

1. Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) 18h.34:09

.2. Cameron Meyer (AUS/Mitchelton-Scott) a 26

.3. Damien Howson (AUS/Mitchelton-Scott 39

.4. Ruben Guerreiro (POR/Trek-Segafredo) 41

.5. Dylan Sunderland (AUS/Bennelong SwissWellnes 1:03

.6. Chris Harper (AUS/Bennelong SwissWellness) 1:09

.7. Sam Crome (AUS/Bennelong SwissWellness) 1:48

.8. Alexander Evans (AUS/Mobius BridgeLane) 1:54

.9. Krists Neilands (LAT/Israel Cycling Academy) 2:02

10. Freddy Ovett (AUS/Ride Sunshine Coast) 2:04.





EFE