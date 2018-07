Este sábado, embalaje para darle la bienvenida al pavé en el Tour

El colombiano Fernando Gaviria tuvo que contentarse con el segundo lugar de la etapa de este viernes del Tour de Francia, ganada por Dylan Groenewegen, quien lo sorprendió en los metros finales, pero este sábado tiene otra oportunidad de ganar, antes de la temible fracción con pavé de este domingo.

Gaviria no pudo con el holandés de 25 años, que se le adelantó y venció en la jornada más larga del Tour, de 231 km, con salida en Fougères y llegada en Chartres.



“Después de las tres primeras etapas al esprint escuché comentarios de que no podría ganar en el Tour, y menos con la competencia de Gaviria y Sagan, pero he demostrado que eso no tenía fundamento y aquí está mi victoria. Estoy muy feliz por ello”, dijo en la meta el ciclista de Amsterdam.



“La de hoy (viernes) fue una etapa nerviosa, hubo algunos momentos difíciles, pero nos hemos librado bien, sin ninguna consecuencia. Otro día superado sin ningún problema”, aseguró Nairo Quintana.



“He estado bien afortunadamente, el equipo va bien, el compañero que se nos cayó se está recuperando”, aseguró Rigoberto Urán en entrevista con la revista ‘Mundo Ciclístico’.



“Fue un día muy largo, se me hizo eterno. Van a ese ritmito mamón en el que uno no se encuentra ni sabe si va bien o si va mal. Ya pasamos el día más largo del Tour”, aseguró Egan Bernal.



La general no tuvo cambios y se espera que en la etapa de hoy tampoco, pues por el trazado se antoja un día tranquilo para los llamados a luchar por el título y para, otra vez, conocer al ganador en un embalaje, en el que Gaviria, Peter Sagan, André Greipel, Alexander Kristoff y Marcel Kittel son los llamados a disputarla.



La etapa será entre Dreux Amiens y Métropole, de 181 kilómetros, con dos premios de montaña, ambos de cuarta categoría.



La caravana del Tour se prepara con el objetivo de afrontar una fracción difícil, señalada en el libro de ruta como una de las peligrosas: Arras Citadelle y Roubaix, de 156,5 kilómetros, con 21,7 kilómetros de adoquines, mañana.



Esos tramos están repartidos en 15 sectores y con extensiones variadas, entre los 500 metros y los 2,7 kilómetros, una etapa que no permitirá descuidos.







