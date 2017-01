Mejora el estado de salud del ciclista colombiano Darwin Atapuma

El equipo UAE Abu Dhabi dio un buen parte médico sobre la evolución del estado de salud del ciclismo colombiano Darwin Atapuma, quien pasó una buena noche. El pedalista nariñense sigue en observación, pero sus condiciones son buenas y no se esperan consecuencias físicas preocupantes, luego de la caída del martes pasado en la Vuelta a San Juan en Argentina.



“Después de pasar la noche en el hospital para observación, las condiciones generales de Atapuma son buenas y no se esperan consecuencias físicas preocupantes", dice el comunicado de la escuadra con la que se estrena el escarabajo nariñense.



Una vez se presentó el incidente, a falta de dos kilómetros para el final de la segunda etapa, Atapuma fue internado en la clínica El Castaño con trauma craneoencefálico leve, pérdida momentánea del conocimiento, traumatismo cervical y escoriaciones en su cara.



Según el médico Martin Sasul, el nariñense está internado en la Clínica El Castaño y allí se le realizaron varios exámenes, entre ellos, una tomografía del cerebro, columna y tórax, luego de los cuales no se encontraron lesiones.



El equipo dio parte de tranquilidad y se espera que el pedalista nacional abandone la clínica en el transcurso de este jueves.



