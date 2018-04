‘Chaves y López serán rivales por controlar en el Giro de Italia’: Aru

El 3 de abril de 1990 no es un buen día para la historia de Italia, pues el seleccionado de fútbol de ese país fue eliminado del Mundial, en el que era local, por Argentina, luego del empate 1-1 y de caer 4-3 en la tanda de penaltis, después de una histórica actuación del portero gaucho, Sergio Goicochea.

Y mientras un país entero lloraba la eliminación, en la isla de Cerdeña dos italianos, Alessandro y Antonella, estaba embolatados con otra cosa mucho más valiosa, la llegada de su hijo, a quien le pusieron Fabio. Era el primero de la dinastía de la familia Aru, quien por tradición creció dándole patadas a un balón de fútbol, aunque por petición de su padre, a los 6 años, empuñó una raqueta tenis, con buenos resultados, pero el fútbol pudo más, porque cuando cumplió 14 se convirtió en el mejor delantero del equipo Villacidro.

Como la mayoría de los niños la bicicleta era un juego, tiempo después al pequeño Fabio le compraron una de BMX y cuando adolescente salía con su padre y unos amigos a devorar las montañas de la región en la máquina todo terreno.



Aru, en ese instante, descubrió para qué deporte había nacido, pues de lleno llegó al ciclismo. Entre el estudio, el ciclomontañismo y el ciclo cross pasó sus años de juventud, hasta que le celebraron los 18 años y Andrea Cevenino lo llevó a la ruta. Tomó parte en el Tour de Lunigiana y firmó con el equipo Palazzago, en el que comenzó a labrar su exitosa carrera.

A thought for all my fans: the exams at the leg have shown that there is nothing to worry about! A few days of rest and I'm back in the saddle, focused at 100% to the @giroditalia! 👊💪💪 #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/CXe834hb8d — Fabio Aru (@FabioAru1) 25 de marzo de 2018

De ahí en adelante, Fabio Aru se ha convertido en uno de los ciclistas más importantes de Italia y del mundo. En el 2012 firmó con el Astana y allí estuvo hasta finales del año pasado, para pasar en esta temporada al UAE Emirates. En su hoja de vida hay nueve victorias, ocho de ellas en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, y en ocho ocasiones ha tomado parte en alguna de las tres pruebas más importantes del planeta, en las que tres veces ha sido podio y en cinco ha terminado en el ‘top’ 5. Uno de esos podios es el más recordado para él: el título de la Vuelta a España del 2015.



Este año se ha trazado tres metas: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Mundial de Ruta. Sin duda, es uno de los grandes candidatos a pelear la clasificación general del Giro, prueba que se realizará del 4 al 27 de mayo. Lo ha disputado tres veces, en el 2013 fue 41 y clave en el título de su compatriota Vincenzo Nibali. Un año después fue tercero y en el 2015 escoltó en la general al español Alberto Contador y fue el mejor joven. Aru le contó a EL TIEMPO qué expectativas tiene en el Giro, quiénes serán sus rivales, qué opinión tiene de Miguel Ángel López y de Esteban Chaves, a quien tildó de rivales de cuidado en la competencia.

¿Cómo está de salud, luego del retiro en la Vuelta a Cataluña?

El dolor en la pierna no me dejó hacer una buena carrera, pero no hay nada grave y solo necesito unos días de recuperación para resolver el problema.

¿Qué expectativa tiene del Giro de Italia?

Lo importante es llegar bien a las tres semanas de carrera. No he corrido el Giro desde hace dos años porque me centré en el Tour de Francia. Falta mes y medio para afrontar la prueba, es importante el tiempo para la preparación, para llegar bien.

¿A quiénes ve como rivales?

Esteban Chaves, Tom Dumoulin, el actual campeón, y Chris Froome, esos son los que, para mí, van a pelear el Giro.

¿Qué opinión tiene del recorrido?

Es bonito, me gusta. Hay dos etapas contrarreloj que no me favorecen, hay que ser sincero. Hay subidas muy importantes en las que puedo marcar diferencia y recuperar el tiempo que vamos a perder en el esfuerzo individual al reloj.

¿Chaves y Miguel López pueden pelear el título?

Chaves ha hecho podio en la Vuelta a España y en el Giro, así que hay que tenerlo en cuenta. López es un ciclista joven que se ha mostrado. Ellos serán rivales a los que hay que controlar.

La crono es desventaja, ¿cómo equiparar lo perdido?

Es claro que Dumoulin y Froome sacarán ventajas en esas dos fracciones. La idea es trabajar mucho en este mes y medio para mejorar en la crono, pero en 21 días de carrera hay muchos momentos en los que se puede recuperar. Lo importante es perder el menor tiempo posible. Trabajar en la bicicleta de crono debe ser primordial por esta época.

¿Son suficientes las 7 llegadas en alto que hay?

Eso me viene bien. Siempre en el Giro hay varias llegadas en alto, terreno para nosotros los escaladores. El año pasado en el Tour solo hubo tres llegadas en alto, pero en el Giro estoy contento porque hay terreno que me favorece.

¿Ganar el Zoncolan será otro objetivo?

Hay mucha llegada en alto complicada, incluso más que el Zoncolan, ya lo hice en el 2014, es la subida más dura, pero no es la llegada más fuerte.

¿Para cuándo el título del Tour, ha sido 13 y quinto en la general…?

Por ahora me quiero concentrar en el Giro y después año a año pensar en el Tour. Es inútil pensar en eso por estos días, está lejos.

Este año el Mundial de Ruta es para escaladores, ¿está en sus planes correrlo y pelearlo?

Sin duda que sí. Es un trazado muy montañoso, es otro de los objetivos, después del Giro me centraré en la Vuelta a España y el Mundial de Austria. Descansaré un poco después del Giro y prepararé esas dos competencias.

Ya ganó la Vuelta, eso le da la opción de tener buenas sensaciones…

Es una prueba que me llama la atención, es una carrera montañosa y se adapta a mis condiciones, por eso casi siempre la tengo dentro de mis planes.

Con el problema de su positivo en la Vuelta a España del año pasado, ¿Froome debería competir?

Es bueno que se resuelva lo más pronto su caso, para el bien del ciclismo, pero, la verdad, yo estoy pensando en otra cosa, en mi preparación para lo que viene y la primera meta es el Giro.

¿Qué opina del momento actual del ciclismo colombiano?

Todos son muy fuertes y lo que me gusta y me sorprende es que cada año sale uno más, otro que se une a los que ya todos conocemos. Lo que mostró Egan Bernal en Cataluña es importante para ese ciclismo, para el país, es un ciclista fuerte. No tengo dudas de que para Colombia es importante que cada temporada se descubra una figura más.

¿Rigoberto Urán puede repetir podio en Francia?

No lo sé. La verdad, como siempre digo, yo me concentro en mi programa y tengo otras cosas en qué pensar. Estoy solo en mis objetivos, entrenando fuerte para cumplir las metas.

¿Por qué cree que no ha ganado una grande después de la Vuelta a España del 2015?

Ganar nos gusta a todos y para eso es que uno entrena, se sacrifica, mejora cada vez. Vamos a ver qué nos trae el camino que vamos a experimentar en esta temporada. Lo que le digo es que siempre voy a dar el máximo de mi rendimiento.

Pero, ¿se siente satisfecho con sus resultados en las tres grandes o le ha faltado algo?

Sí, hasta el momento no me puedo quejar. Claro, ganar etapas en las tres competencias más grandes del mundo es importante, pero es mucho más importante y satisfactorio los títulos, pero para eso me preparo, para ganarlas. Las etapas son pequeñas metas, ganar las tres es lo más grande.

¿Nairo puede ganar el Tour?

Desde hace muchos años está corriendo a alto nivel, lo he visto bien en Cataluña y creo que puede hacer una buena temporada. No siempre se puede ganar el Tour. La verdad no tengo una razón del por qué no lo ha podido ganar y no pienso mucho en eso, en lo que hagan los demás, yo me centro en lo mío, en cumplir mis objetivos, en que esté bien rodeado de un buen equipo, por eso no pienso en nada más.







