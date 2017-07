‘Sueño con ganar un Tour; estuvimos a la par de Froome’: Urán

Rigoberto Urán sigue dando de qué hablar luego del subcampeonato del Tour de Francia logrado el pasado domingo. En entrevista con Caracol Radio, el ciclista colombiano dio sus impresiones de la carrera, el apoyo de los colombianos y otros temas de su vida.

Balance del Tour. “Estoy muy contento por lo que se logró. Más que el subtítulo lo que me queda para el recuerdo es el cariño de todo el pueblo colombiano. Donde se perdió tiempo fue en la primera contrarreloj, mi bicicleta no pasó el control y tuve que usar otra, ahí se perdieron segundos importantes”.



Froome. “Tuve la oportunidad de compartir tres años con él en el equipo Sky. Lo admiro mucho. Le dije que para mí había sido un honor quedar en el segundo puesto al lado suyo”.



Sueños. “Después de esto uno sueña con ganar un Tour de Francia porque estuvimos a la par de Froome. Espero volver a figurar y poder ser campeón de una competencia de tres semanas ya sea el Giro, la Vuelta o el Tour”.



Las bicicletas. “Los ciclistas seguimos siendo fuertes, pero los tiempos han cambiado y las bicicletas influyen mucho, esas hacen una parte y nosotros la otra. Por ejemplo, las que usa el Sky son superiores a las que usamos nosotros, ahí también es más fuerte Froome”.



Sentimientos tras el segundo lugar. “Me sorprendió que muchos ciclistas de otros países y equipos me dijeron que les alegraba verme en el podio, en los años que llevo en el circuito internacional no había recibido tanto cariño”.



Su familia. “En la casa no importa si uno gana o pierde, siempre es la misma cosa. El apoyo es el mismo. El domingo hablé con ellos, sabían de la preparación que habíamos tenido para el Tour y pues estos son los frutos”.



Importancia de Colombia en el circuito. “Desde el año 2013 hemos tenido un cambio muy grande. Además el apoyo de toda la gente en las carreras motiva mucho, siempre hay una bandera o alguien corriendo al lado de uno queriendo ayudarle a pedalear. Agradezco a todos los que nos pudieron acompañar porque eso es muy difícil.



Futuro. “Este es un deporte bonito porque es como la vida, tiene altibajos. Algunas cosas salen bien, otras no. Tengo 30 años y a esta edad empieza la madurez del ciclista. Uno ve casos como el de (Miguel) Induraín y pues me quedan al menos tres años buenos”.



Su alimentación. “Yo tengo dos tipos de alimentación, la del equipo que es bien estricta acá en Europa y la de la casa donde voleamos chicharrón, fríjoles, maduro, lo que venga. Hoy en el pelotón es muy común ver banano en todos los equipos, una vez vi a (Alberto) Contador comerse tres en una etapa”.



La frase. “Yo venía con el grupo a más de 60 – 65 kilómetros por hora, llegué muy concentrado a la meta y este (Fernando Calle ‘Piolín’, periodista de Caracol Radio) me sale con esa pregunta, me mató. Ya tenemos a la venta la camisas de ‘yo qué voy a saber güevón’ ”.



La etapa que ganó. “Ese día fue impresionante, me salvé de milagro de esa caída de (Richie) Porte. Yo ese día solo esperaba llegar con el mismo tiempo de los líderes. El esprint era largo y pues apenas llegué estaba contento por la bonificación. Ya cuando me dijeron que había ganado no lo creía, pero ya llegaron las cámaras y me mostraron el foto-finish.



Nairo Quintana. “Yo también hice el doblete de Giro y Tour hace unos años y es muy duro porque no hay mucho tiempo de recuperación. Nairo hizo un Giro súper bueno, sobre todo la última semana y acá pagó ese esfuerzo.



Metas. “El objetivo principal para el otro año es ganar una grande, ojalá sea el Tour. Se me dan muy bien las carreras de un día, las clásicas. Las conozco bien.



