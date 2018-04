‘El podio del Giro de Italia es la meta de Esteban Chaves’, dice su DT

Para Esteban Chaves el Giro de Italia que partirá el próximo viernes en Israel es la carrera en la que se puede sacudir del mal 2017 que tuvo, el año que quiere olvidar, en el que la lesión en la rodilla derecha y la fractura de la escápula derecha fueron en contra de sus grandes objetivos, de las metas de ganar en el Tour de Francia y en la Vuelta a España.

Chaves ha corrido poco este año, fue 29 en la Cadel Evans, ganó una etapa y el título del Herald Sun Tour y se retiró en la París-Niza y la Vuelta a Cataluña.



EL TIEMPO habló con Vittorio Algeri, uno de los técnicos del equipo Mitchelton-Scott, con el que el colombiano quiere volver a ganar y qué mejor regreso que en el Giro, que ya lo vio subcampeón en el 2016.



¿Chaves será el líder?

Será el ciclista más importante. Hizo la primera parte del año con calma, porque el objetivo del 2018 es el Giro.



¿Cómo fue la preparación?

Al comienzo estuvo en Australia, poco ha corrido y pasó un largo tiempo luego de la Vuelta a Cataluña en Colombia, allí entrenó bajó las órdenes de Marc Quod y con su compañero Sam Bewley.



¿Cuál es la meta?

La idea es que termine en el podio del Giro. Claro, ojalá lo ganara, ya fue segundo en el 2016 y este 2018 pinta bien.



¿Cómo analiza la prueba?

Es la mejor carrera desde el punto de vista geográfico. Hay etapas interesantes, el recorrido es mucho más balanceado que los años pasados y la última semana será la más importante.



¿La contrarreloj?

No es tan larga y esperemos que le vaya bien. Ha hecho trabajos al crono, estuvo en el túnel del viento para mejorar la posición. La idea es perder lo menos posible.



¿Han inspeccionado las llegadas en alto?

Las vimos después de la París-Niza, pero hubo nieve y no se pudo reconocer mucho, por eso el grupo de técnicos nos dividimos las jornadas para verlas antes del Giro.



¿Qué conclusiones tiene?

Hicimos unos videos, miramos cada subida y puedo decir que hay suficiente montaña y terreno para hacer daño.



¿Puede sacar diferencias ahí por lo que vieron?

Son suficientes las llegadas en alto que hay para eso. Hay montaña en donde se pueden marcar diferencias.



¿Cómo llegar con fuerzas a la última semana?

Hay que ahorrar energías, sin decir que nos vamos a relajar. Las primeras semanas son complicadas, pero hay que llegar bien física y mentalmente al final, donde se define el título.



¿Chris Froome y Tom Dumoulin son los rivales por vencer?

Hay que meter en esa lista a Fabio Aru. Llegan bien preparados y listos a dar la pelea. Thibaut Pinot ganó en Los Alpes y hay que meterlo en ese grupo.



Los resultados de Chaves este año no han sido buenos, ¿influyen?

Está delgado, motivado, ha hecho una buena base en París Niza y Cataluña. Entrenó en altitud. Nosotros nos guiamos por los resultados de los entrenamientos.



El 2017 fue duro para él por las lesiones, ¿ya lo superó?

Sí, no fue fácil, porque comenzó bien en Australia en enero del año pasado. Era un poco temprano correr en ese mes y el problema de la rodilla le trajo muchos problemas, pero ya está del todo bien.



Fue complicado porque se la pasó lesionado...

No estuvo en el Nacional de Ruta y de ahí en adelante todo se complicó. Le costó mucho, paró y después trabajó en el gimnasio para recuperar la forma, pero no la alcanzó.



¿Fue un error correr tan temprano en el 2017?

Quería hacer una buena temporada, pero no era el momento de hacerlo en Australia y lo pagamos.



¿Todo superado?

Sí. Está contento, concentrado. La experiencia del año pasado fue una gran lección. En el ciclismo de hoy lo importante es cometer menos errores posibles. Fue la prisa de recuperarlo rápido lo que nos perjudicó.



Y sufrió en el Tour de Francia…

De pronto pudo haber parado y preparar la Vuelta a España, pero no se hizo porque no era bueno para su imagen de ganador. Hubo poco tiempo entre el Tour y la Vuelta y debimos hacer una para y no forzar la marcha. Luego vino la caída a finales del año y terminó mal.



¿Cómo fue el plan para el 2018?

Volvió a Australia, corrió con menos presión el Tour Down Under, y llegó el triunfo en el Herald Tour Sun, eso le dio confianza. Claro que los rivales que estuvieron allá no fueron los mismos del Down Under, pero se ganó y la moral subió.



¿Lo importante fue la recuperación anímica?

Era el ideal, no corría, sufrió mucho por no hacerlo, tampoco pudo ganar, pero la victoria le subió la moral.



¿Por qué Chaves perdió el Giro del 2016?

Fue en la última semana. Nosotros analizamos lo que pasó y concluimos que en la etapa con final en Risoul gastó demasiado. Esa vez ganó Nibali y Chaves forzó mucho, eso lo pagó después.



¿Luego del Giro, la Vuelta a España?

La idea es esa, que se recupere bien y preparar la Vuelta, pero el Mundial también está en los planes.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

​En Twitter: @lisandroabel