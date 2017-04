‘Colombia tiene el mejor ciclismo del mundo’: director del Giro

Mauro Vegni no solo es un apasionado seguidor del ciclismo, también es una persona que conoce al dedillo lo que pasa en este deporte en Colombia, el cual no se cansa de elogiar.



El próximo miércoles quedará un mes para el comienzo de otro Giro de Italia, pero este tendrá un sabor distinto, pues la carrera cumplirá 100 años, y Vegni, quien en su director, le contó a EL TIEMPO la expectativa que hay en el mundo por esta celebración y exaltó el nivel, carisma y profesionalismo de los ciclistas colombianos.

¿Qué de nuevo trae el Giro este año, cuando se celebran los 100 años?



Es una carrera importante porque es una fecha igual o más importante. Como siempre, el Giro debe ser un medio clave para mostrar el territorio italiano, los aspectos más hermosos del país.



¿Hay algo especial?

​

Será una carrera muy técnica e importante, con el objetivo de enseñar varias cosas. Se hizo pensando en la edición 100, por lo que hay que recontar la historia del Giro. Habrá etapas dedicadas a Gino Bartali, Marco Pantani, a los principales ciclistas que han marcado la competencia.



¿Y se hace pensando en los años próximos?



Es una visión particular y única por el centenario de la carrera. Lo que pasará el año próximo, en la primera carrera de la nueva era, será unir la parte histórica y moderna con la comunicación nueva. Seguro que esa edición 100 nos ayudará mucho para planificar mejor las otras ediciones. Queremos pensar la del 2018, será la primera competencia de la nueva frontera del Giro.



¿Por qué el ciclismo colombiano es tan importante para ustedes?



Ha crecido mucho, se ha desarrollado de una manera importante, grande, y ha producido muchos campeones; por eso, hoy en día tener a uno de sus ciclistas en competencia es sinónimo de espectáculo, de triunfos.



¿Por qué cree que ha crecido tanto?

​

Esto es el fruto de varios proyectos, porque hay continuidad, porque cada vez salen y salen más ciclistas importantes. Hoy, no tienen uno solo, Colombia no cuenta con una sola figura, como en los años anteriores; hay más, y eso se traduce en que hay mucho crecimiento y desarrollo.



¿Qué sabe de la afición al ciclismo en Colombia?



Es muy parecido a lo que pasa en Italia; en Colombia, el ciclismo es también un modo para emancipación social, a través de este deporte el hombre puede vivir una vida diferente e interesante.

Aficionados colombianos que celebran el triunfo de Nairo en el Giro de Italia del 2014. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuáles son los ciclistas nacionales que usted más destaca?



Hemos tenido a varios, pero tener en nuestra carrera a uno de los símbolos del ciclismo mundial, como Nairo Quintana, pues es una garantía de espectáculo, eso ayuda a que la afición salga y vea la carrera, a que el mundo esté pendiente del Giro.



¿Y de los otros?



No solamente Nairo es figura; el año pasado hemos podido constatar que Esteban Chaves tiene un carisma increíble, el público vibró con su actuación en el Giro; ese segundo lugar fue más que merecido. Además, tiene una imagen positiva entre el público que sigue al ciclismo en Italia, en Europa, y eso es otro punto interesante, porque me pude dar cuenta de que utilizó su sonrisa como una manera positiva de comunicar algo.



¿Por qué tienen tanto carisma?



Nairo es un personaje distinto a Chaves, porque sus orígenes son distintos. Quintana es de origen más humilde, y eso lo hace mucho más grande, le ha ayudado a ser el campeón que es actualmente. Lo importante para nosotros es que eso beneficiará al Giro, al público y a Colombia.

Esteban Chaves, cuando fue líder del Giro de Italia. Foto: Archivo AFP

¿De qué manera se puede medir que contar con ciclistas colombianos en las carreras sea sinónimo de éxito?



En este momento, el ciclismo colombiano está en su mejor época, porque tiene varios campeones y en varios terrenos: tiene escaladores, embaladores; eso a nivel mundial vale mucho. No tengo duda de que Colombia tiene el mejor ciclismo del mundo.



¿Lo dice por el carisma que tienen, por los triunfos que han obtenido en el último tiempo?



Lo aseguro porque han demostrado ante el mundo que pueden ganar todas las competencias. Lo han hecho en las pruebas de tres semanas, en las de un día, como Chaves en el Giro de Lombardía, y, ahora, Fernando Gaviria gana en los embalajes. Rigoberto Urán es otro ciclista que nos gusta. Los colombianos son pedalistas que no solo dan espectáculo, sino que ganan.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué significa que ellos ganen en todos los terrenos, no solo en el ascenso?



El ciclismo colombiano está representado en sus ciclistas, en sus grandes figuras, y ellos vienen a correr en las grandes carreras, como la Tirreno-Adriático; antes no se destacaban en las clásicas, pero ya un colombiano ha ganado Lombardía (Chaves), Milán-Torino (Gaviria), y eso es una apuesta, porque se cuenta con ciclistas con triunfos. Nairo, Gaviria, Chaves, Urán han sido protagonistas en todas nuestras carreras, y eso para nosotros es positivo.



¿A qué se debe ese fenómeno?



Destaco que aman su país, su tierra, su familia. Muchos como Nairo, cuando terminan una competencia, se les valora porque vuelven en su casa. Él ganó la Tirreno y se fue para su país, a estar con su familia, a preparar el Giro; eso se llama disciplina, profesionalismo.



¿Por qué son distintos a los pedalistas de otros países?

​

Son deportistas que tienen la fuerza, la concentración y el hambre de ganar, mucho más que en otros países.



¿Y hay algo especial del público colombiano que asiste a las carreras que organiza RCS, como el Giro?



Somos muy felices con el pueblo colombiano en nuestras competencias, son bellas personas, que sonríen. La verdad, espero que vengan muchos colombianos al Giro este año; acá los esperamos, porque siempre dan un mensaje positivo a la competencia.



¿Y hay algo especial para ellos en esta edición?



Para nosotros es importante que la gente colombiana venga y apoye a sus ciclistas, este año tendremos una fiesta móvil, que se moverá por cada ciudad por la que pasa el Giro; estoy seguro de que ustedes nos pueden ayudar a extender nuestra comunicación.



¿Qué imagen se percibe del país en Italia?



No es difícil contestar esa pregunta. Le pongo un ejemplo: un campeón como Nairo es la imagen de un país, en este caso de Colombia. Él ha ganado mucho, con sacrificio, entrega, y eso ha tenido el pueblo colombiano en toda su historia.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Archivo AFP

¿Está de acuerdo con el incremento de carreras en el World Tour este año?

​

La idea es que los principales ciclistas del mundo, los campeones, corran en todas las competencias, pero con tantas pruebas, pues es complicado que asistan a todas. Si hay un número de carreras alto, eso va en contra de que se brinde espectáculo, porque los líderes de los equipos no tendrían la oportunidad de enfrentarse, y eso no es bueno ni para el ciclismo ni para el aficionado.



¿A RCS Sport le gustaría incursionar en la organización de carreras en Colombia?



Hace años me contacté con algunos colombianos con ese fin, pero hasta ahora no hemos podido concretar algo. Colombia es una nación interesante para inspeccionar, hay ciclistas, afición, y eso es suficiente. Nosotros estamos muy interesados, ojalá exista una verdadera posibilidad.



