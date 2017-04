‘Nairo es mi gran favorito para ganar el Giro’: Gimondi

Felice Gimondi es una gloria del deporte de Italia, del ciclismo de ese país y del mundo, porque ganó tres veces el Giro (1967, 1969 y 1976), seis etapas y fue campeón mundial de ruta en 1973.



Gimondi nació el 29 de septiembre de 1942 en Sedrina (Italia), tiene 74 años, y en su hoja de vida hay plasmadas 63 victorias, obtenidas gracias a su forma de escalar, a su aguerrida lucha y pundonor.

Su nombre forma parte del selecto grupo de solo seis pedalistas en la historia que han ganado el Tour (1965), el Giro y la Vuelta a España (1968), al lado de Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.



Es el ícono vivo del ciclismo italiano, un hombre querido por la afición, quien tuvo rivalidades importantes con Eddy Merckx y Jacques Anquetil, para solo nombrar a dos de los mejores ciclistas de la historia; lote en el que él también está.

El francés Jacques Anquetil (izq.), el belga Eddy Merckx (centro) y el italiano Felice Gimondi, tres grandes de la historia del ciclismo mundial, antes de salir a dar espectáculo en la carretera Foto: Archivo AFP

Gimondi es un hombre muy ligado a Colombia, pues llevó a su equipo, el Bianchi Campagnolo, a Martín Emilio Rodríguez, quien fue su fiel compañero durante tres temporadas.



Vino al país en 1974, cuando disputó el Clásico Polímeros Colombianos (POC), que ganó Carlos Julio Siachoque, del 7 al 11 de noviembre, tiempo suficiente para darse cuenta de lo querido que era en el país.



El próximo viernes arrancará la edición centenaria del Giro de Italia, y EL TIEMPO habló con Gimondi de la carrera, del favoritismo de Nairo Quintana, de su historia y de lo que hace a sus 74 años.



¿Qué significado tiene para usted que el Giro de Italia llegue a los 100 años?

El Giro para mí es una manifestación del amor de todo un país por el ciclismo y los corredores. La competencia es una demostración de que Italia siempre ha sido una nación que está pendiente de este deporte, que lo ha amado, y eso ha pasado a través de esos 100 años.



De los tres títulos que obtuvo, ¿cuál fue el más especial?

He visto muchas ediciones, he estado pendiente de otras y he corrido unas más, por eso creo que me siento viejo, pero para mí es bien difícil medir, expresar lo que viví en esos títulos.



¿En qué ha cambiado el Giro de su época a esta?

Era una carrera dura, en la que se necesitaba mucho temperamento. Hoy, tal vez, la gran diferencia es que la tecnología es mucho más sofisticada y utilizada.



¿Y el amor que comenta de los italianos por su carrera es distinto el de su época al de hoy?

Creo que sigue siendo una competencia que nos gusta a todos, independientemente de la época; el Giro es una carrera que sale del alma.



¿Quién es el principal candidato para ganar el Giro este año?

Puedo decir que el gran favorito es Nairo Quintana porque ha mantenido su regularidad, es muy fuerte en la montaña.

Nairo Quintana celebra el título del Giro de Italia. Foto: Archivo AFP/LUK BENIES

¿Qué destaca de él?

Tiene mucha opción de ganar, como lo he dicho; la montaña será su mejor aliado, aunque tiene que enfrentar los tramos al reloj, en los cuales hay corredores que van mejor que él.



¿Qué idea tiene del ciclismo colombiano?

Ha experimentado un gran período en el último tiempo; destaco el año pasado por lo que hicieron en Europa, por lo que consiguieron, pero eso no es nuevo.



¿Y la historia colombiana en el Giro?

Recuerdo grandes corredores cuando comenzaron a llegar y a correr el Giro, eran unos escaladores puros, muy fuertes, eso los dio a conocer.



¿Tiene algún contacto con Martín Cochise Rodríguez?

Poco, porque durante todos los días hay mucho trabajo, pero siempre lo recuerdo, fue un gran ciclista.



¿Sigue ligado al ciclismo?

Vengo de una familia pobre que siempre le ha gustado el ciclismo. Me tocó esforzarme mucho para salir adelante. Mi papá también quería mucho la bicicleta, fue ciclista y por eso es difícil desligarme de él y sigo ligado a él.



¿Cuál es el mensaje que le transmite a la juventud?

Siempre practiqué el ciclismo, lo hice toda mi vida, lo hice con mucho entusiasmo; incluso, lo hice cuando no ganaba. Tal vez ese es el mensaje que les quiero transmitir a los ciclistas y a los que lo quieren ser.



Usted estuvo en Colombia en el Clásico Polímeros Colombianos en 1974, ¿qué recuerda de su paso por acá?

La gente es muy calurosa, los colombianos son gente muy querida. Se parecen a los italianos porque compartimos la simpatía por el ciclismo, son disciplinas de gran tradición y de grandes triunfos.



¿Y supo algo del Mundial de 1995 de pista y ruta en Colombia?

Estuve muy pendiente de ese certamen, recuerdo las victorias de Miguel Induraín, en la contrarreloj, y de Abraham Olano, en la ruta. Marco Pantani fue medallista.



¿El momento del ciclismo italiano es bueno?

No, no se pasa por un buen momento, no son tiempos muy favorables para el pedalismo de mi país.



¿Por qué?

Nosotros éramos más competitivos. Hace unos 25 años o más era el principal deporte en Italia, pero todo ha cambiado, antes el Giro era mucho más duro.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel