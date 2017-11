‘Miguel López será el líder del Astana en el 2018’: Vinokurov

La decisión del ciclista italiano Fabio Aru de firmar con el equipo UAE dejó un hueco grande en la escuadra del Astana, el mismo que llenará el colombiano Miguel Ángel López, quien asume el liderato del conjunto kazajo en el 2018.

López será el responsable de luchar por los mejores resultados en el equipo, luego de recibir la confianza del mánager general, Alexander Vinokurov, campeón de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de la Vuelta a España del 2006, y quien en una entrevista, vía correo electrónico, con EL TIEMPO habló del presente y futuro del pedalista de 23 años.



Llamado ‘Supermán’, este año López tuvo una gran temporada en la que ganó dos etapas en la Vuelta a España, fue el mejor joven y la revelación de la competencia. Fue cuarto en la Vuelta a Burgos, ganó una jornada y fue tercero en la Vuelta a Austria, en la que obtuvo una victoria parcial. Sus éxitos deportivos han ido de la mano de sus accidentes. El año pasado, por esta época, se recuperaba de la fractura de la tibia de la pierna izquierda tras una caída en un entrenamiento. Y en la Vuelta a Suiza de este 2017, cuando defendía el título de la Vuelta a Suiza, se fue al suelo y eso le impidió ir al Tour de Francia.



Para el 2018, Astana aspira a recuperar el camino ganador, para lo cual el ciclista boyacense será clave y estará por encima de hombres de la talla de Davide Villela, Omar Fraile, Jakob Füglsang, Darío Cataldo, Alexey Lutsenko y Luis León Sánchez, quienes hacen parte de la fuerte escuadra kazaja para afrontar una larga y difícil temporada, en la que los principales objetivos serán el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.



¿Cuáles son los planes con Miguel López en el futuro?



Miguel es un ciclista con mucho talento y un gran potencial. Además, todavía es muy joven y le queda mucha carrera por delante. Lamentablemente, hasta el momento, algunos problemas de salud, lesiones no le han permitido mostrar plenamente su potencial. Pero, en esta temporada ya demostró qué alto nivel puede alcanzar.



¿Ya hay algo definido para el 2018?



No. Cuando conozcamos las tres rutas de las tres grandes decidiremos dónde competirá Miguel como líder, pero estén seguros de que contamos con él como el líder del Astana para el 2018.



¿López puede ganar Giro o Tour o la Vuelta?



Tiene todo para hacerlo: talento, perseverancia, espíritu de lucha, habilidades de escalada y fuerte al reloj, solo necesita tiempo y experiencia. Ya hizo la Vuelta a España, y, hablando del Giro y del Tour, al menos tiene que intentarlo para debutar en estas carreras.

¿Las caídas y lesiones de qué forma han retrasado sus resultados?



Lo hicieron dramáticamente. Todos podemos ver que Miguel está listo para los grandes resultados; en esta temporada demostró que es muy fuerte en la montaña y no tiene miedo de competir con los mejores corredores del mundo. Cuando se resuelvan todos los problemas de salud, los grandes resultados llegarán, seguro que sí.



¿Qué trabajo se hace para que López mejore en la contrarreloj?



No creo que sea un problema a largo plazo, su mayor problema por el momento es su juventud y la cierta falta de experiencia. Además, durante la última temporada no tuvo demasiada posibilidad de trabajar al reloj debido a la lesión. Cuando todo vuelva a la normalidad verán el progreso del colombiano en esta etapa, de eso estoy seguro, y lo verán.



¿El López de la Vuelta a España era el que usted esperaba?



Fue su primera gran vuelta completa; ganó dos etapas, el premio al mejor joven y fue octavo en la general, eso es realmente impresionante. Astana siempre lucha por los mejores resultados, nuestro principal objetivo siempre es la victoria, pero en el caso de Miguel, en la Vuelta nos dio muchas alegrías. Demostró su potencial y que puede ser un verdadero líder.



A Colombia le hace falta ganar el Tour de Francia, ¿lo ve viable?



¿Por qué no? Hant estado muy cerca. Si hablamos de los nombres, todos conoceremos a las estrellas colombianas más importantes: Nairo Quintana, Rigoberto Uran, y tal vez un día Miguel López también lo gane.



¿Hay alguna opción para que más ciclistas colombianos lleguen a Astana?



Año tras año, los ciclistas colombianos demuestran su fuerza y competitividad. Hay muchos corredores fuertes de ese país que son los líderes en sus equipos. Esto demuestra que la escuela funciona a la perfección. Entonces, si alguien de los colombianos atrae nuestro interés, este ciclista podría venir al equipo de Astana, ¿por qué no?



Astana no ganó una carrera grande, ¿cuál es su balance del 2017?



Fue una temporada muy dura para nuestro equipo. Tuvimos que pasar por momentos trágicos, pasar por la mala suerte y el fracaso, especialmente en la primera parte del año. Pero, al mismo tiempo, tuvimos algunos momentos bellos y buenos que nos dieron la posibilidad de avanzar.



¿Y los resultados?



Hicimos el Tour y la Vuelta a un nivel muy alto; hemos dado algunos pasos importantes para mejorar el equipo en las clásicas. Hicimos cambios del 2016 al 2017, y este año fue experimental. Este trabajo nos dará nuevas posibilidades y abrirá nuevos horizontes, tal vez, incluso proporcione algunas ventajas en el próximo año.



¿Qué es más complicado, ser un ciclista profesional o estar a cargo de un equipo del World Tour?



Cada trabajo tiene sus matices, sus complejidades. La labor de un ciclista profesional es realmente difícil, podemos decir que es un trabajo en el que se arriesga la vida. La verdad, el trabajo de un jefe de equipo es mucho más duro, más agotador, requiere una mayor dedicación, pero, al mismo tiempo, este trabajo es más emocionante y apasionante.



¿Qué opinión tiene del calendario World Tour con 36 carreras?



El aumento del calendario a la luz del deseo de reducir las listas de equipos profesionales ciertamente no es muy bueno. Cuantos menos ciclistas haya en el equipo, pues más difícil será estar en una gran cantidad de carreras en la temporada.



¿Pero ve bien la aparición de nuevas carreras?



Es un incentivo para el desarrollo del ciclismo en todo el mundo, no solo en Europa. Desde este lado, la expansión de la geografía y el calendario es solo para el beneficio de nuestro deporte. En cualquier caso, debes buscar un término medio y el equilibrio correcto.



