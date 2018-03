‘Estoy convencido, tengo buena condición, por eso hay tranquilidad'

Ganar el Tour de Francia se ha convertido en una obsesión para Nairo Alexánder Quintana Rojas. El ciclista boyacense ha tenido cuatro ocasiones de cumplir su sueño, pero no ha podido; es una deuda que tiene pendiente por cobrar, porque le carcome en su interior el hecho de haber sido segundo dos veces, tercero en una ocasión y el año pasado pasó de ser uno de los favoritos a convertirse en un “espectador”, como él mismo lo dice.

Aunque Quintana sabe que hay un mañana y aún le restan a unos cuatro años para luchar por vestirse con la camiseta amarilla de campeón de la carrera más importante del mundo, su anhelo es conseguirla ya, sin más esperas, por lo que cada vez se prepara mejor para conseguir el título que le hace falta en su extensa hoja de vida.



Su equipo ha diseñado un plan de trabajo en el que la principal meta es obtener la victoria en Francia, para lo cual tendrá a tres líderes: Nairo Quintana, Mikel Landa y Alejandro Valverde, algo que ninguna escuadra en el mundo posee.



A sus 28 años, Nairo ha aprendido de los errores. Por eso, durante la primera parte de la temporada irán sin afanes, calmados, midiendo sus fuerzas para llegar al ciento por ciento de sus condiciones. A EL TIEMPO le contó su plan, analizó el trazado de la carrera y habló sin tapujos de Landa y Valverde, así como de lo que hace por su departamento, además de criticar las ideas de David Lappartient, presidente de la UCI.



¿Se siente cómodo con el equipo que se armó para esta temporada?

Es un grupo al que le sigue faltando gente para lo que realmente queremos y necesitamos. Se han contratado fichas muy importantes, pero tenemos que trabajar y descubrir para qué pueden ser importantes. Hay objetivos personales, del equipo, y más o menos eso está aclarado, pero en la carretera es otro cuento.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Luis Lizarazo García /EL TIEMPO

¿Ya definió todo el calendario?

Conozco parte; iré a la Vuelta a Cataluña, al País Vasco, correré alguna clásica de pavé y haré reconocimiento de esta clase de terrenos. No sabemos qué clásica vamos a correr.



¿Está de acuerdo con las críticas que se escuchan sobre la opción de tener tres líderes en el Tour?

Es bueno tener tres líderes; lo es porque podemos vencer a un equipo, de una manera u otra. Es como una pelea de uno contra tres. Sin duda que habrá un par de invitados en esa pelea, pero me siento cómodo con eso. Que pueda faltar o sobrar, eso será allá. No podemos sacar disculpas, tenemos que llegar al 100 por ciento al Tour, y si se llega así, con una estrategia se pueden hacer cosas buenas.



¿Por qué va a correr poco en la primera parte del año?

Hemos querido recuperar el cuerpo, darle respiro, porque venía todos los años con la bendita mala costumbre de disputar todo. El jefe dice, es que Nairo es ambicioso, no; Nairo, no, Nairo hace lo que ustedes quieren y lo que ustedes mandan. Voy con un director, con unos compañeros, ellos quieren ganar la carrera y cuando llevan a un líder como yo, pues quieren hacerse respetar, mostrar una valentía y ganar.



¿Veremos a un Nairo conservador?

El objetivo es llegar bien al Tour. Ahora, si uno se da cuenta de que está bien y se puede ganar, pues se hace, pero la idea es ser más conservadores.



¿Y el Nairo ambicioso?

Eso lo dirá la lectura de la carrera. Si veo el papayazo, no lo voy a desperdiciar. Se ganará porque hay cómo, no porque toca, no por una obsesión. Nos centramos en el Tour y no hay necesidad de figurar en otras carreras.



¿Tienen corredores para hacerlo?

Antes nos faltaban uno o dos corredores que nos representaran bien en otras pruebas, hoy hay más que pueden hacer la tarea; ahí entran Valverde y Landa. Ya nos repartimos las funciones, y vienen otros ciclistas que pueden ser líderes en algunas competencias en las que antes nos tocaba a nosotros.



¿Por qué la llegada de Landa al equipo ha generado malestar en el público?

Landa siempre ha sido un corredor que le ha gustado a Eusebio Unzué y lo contrató. Tiene sus condiciones y me gusta.

Nairo Quintana junto a Alejandro Valverde y Mikel Landa. Foto: Reuters

¿Usted dio el aval para que lo contrataran?

Es un corredor que me gusta. Quería retener a la gente que se nos fue, a los amigos que estaban conmigo desde hace mucho tiempo, porque ya nos conocíamos. Era gente que tenía el interés de hacer su trabajo bien.



¿Ve bien su contratación?

Es un ciclista diferente, no es que no lo quiera, él tiene sus objetivos personales y son muy respetables, porque los tengo yo, Valverde y los demás.



¿Será fácil que él le trabaje a usted y que Nairo le ayude a Landa?

En el momento que tenga que trabajar él o yo, pues el equipo es el que tiene que decidir. Claro, y la carretera, que pone cada uno en su sitio.



Landa dice que quiere ganar el Tour, que le llegó la hora de ser líder, ¿qué analiza de eso?

Todos queremos ganarlo. Cada pensamiento, cada objetivo personal es respetable, una vez se pueda o no. Lo va a intentar, lo vamos a intentar todos.



Él tiene 28 años y 13 victorias, usted cuenta con la misma edad y 37 triunfos, ¿sirve de algo la estadística?

Puede haber comparaciones. Unas victorias pueden ser importantes, más que otras, eso es respetable. El equipo tiene la confianza en él. De acá en adelante no sabemos si le va a ir bien, regular o mal, pero el equipo lo respalda, al igual que a mí y que a Valverde. Hay que trabajar en armonía, en equipo, todo lo define la carretera.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Luis Lizarazo García /EL TIEMPO

¿El tema es que el equipo gane el Tour, no un español o un colombiano?

Sí, así es de claro.



¿Qué le dicen esos 35 km contrarreloj por equipos del Tour?

Que espero no perder tiempo, nada más.



¿Le asustan los 15 sectores, los 21 km de pavé de la etapa 9?

Nos hemos preparado para eso. Esta jornada tiene más kilómetros en pavé que en el Tour de la vez pasada. Contamos con corredores expertos ahí como Jasha Sutterlin, otro es Daniele Benatti o también a Imanol Erviti, quienes se desempeñan bien ahí, en las clásicas con pavé.



¿Cómo afrontará esa jornada importante?

Hay que estar bien ubicado, meterle muchas ganas. Hay que guiarse de los compañeros, tener suerte, porque hay pinchazos, huecos grandes, rocas. De este Tour es lo que hay que tener en cuenta, en esta etapa hay un riesgo. Los equipos van a llevar gente profesional para estos sectores, ellos sacarán ventaja de eso.



¿La crono individual de 31 km cómo la analiza?

Es buena para nosotros, no es tan llana, ya la reconocí. Es un trazado con muchos repechos y bastantes curvas que nos resta esa desventaja. No voy a perder los 2 o 3 minutos que cedemos siempre, eso esperamos.



Hay solo 3 llegadas en alto, ¿es muy poco?

No. Hay etapas que no terminan en alto, pero son exageradamente duras, de la mitad para adelante hay solamente montaña.



Hay otras 4 de travesía y montaña, ¿qué será clave ahí?

Estratégicamente se puede hacer algo. Acá esa parte debe ser clara. Nosotros tenemos tres líderes y tenemos que trazar la mejor táctica. Desafortunadamente, para otros equipos, pues nosotros tenemos cómo jugar.



La etapa 17 cuenta con 3 premios de montaña, con arribo en alto y solo 65 km, ¿qué piensa?

Esa será la etapa clave. Hay mucha montaña; la vi y me gusta bastante. La subida final me agrada. Es que por esa época ya las fuerzas no son las mismas, es la jornada 17 y venimos tocados, después del segundo día de descanso se comienza a sufrir. Y llega una etapa de esas en las que no hay dónde recuperar, es un constante suba y baje, y el ascenso final es muy duro.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Luis Lizarazo García /EL TIEMPO

¿Qué pasa si no gana el Tour?

Lo seguiré intentando



Para usted, ¿este año es?

Creería que sí, las condiciones me llaman, la motivación está plena, me impulsa independientemente de quien esté.



Si no es en el 2018, ¿el que viene tendrá ventajas porque Froome ya contará con 33 años?

Estoy convencido, tengo buena condición, el cuerpo cada vez madura más en todos los aspectos, por eso hay tranquilidad. Hay riesgo del pavé. No sé si Froome estará o no, pero hay otros rivales que estarán fuertes y se concentrarán solamente para el Tour.



Usted hizo Giro y Tour y no le fue bien; si sale del problema, Froome intentará el doblete, ¿es una ventaja para el resto?

Es según la preparación que lleve él. Soy un convencido, no he ganado nunca el Tour, pero se pueden hacer las dos, y quiero repetirlo algún año.



¿Froome puede ganar las dos?

Es posible. Porque a mí, a Contador y a Nibali no nos fue bien, pues eso no quiere decir que Froome no lo pueda hacer. Landa hizo las dos en un gran nivel. Llegó al Tour y estuvo cerca, y eso que trabajó para Froome.



David Lappartient, presidente de la UCI, plantea un tope de presupuesto para los equipos, ¿está de acuerdo?

Qué voy a respaldar algo que es ilógico. Que porque ese equipo tiene mejor gestión o un presupuesto más alto, qué hacemos con un equipo pequeño, ese es el presupuesto que tiene, ojalá lo tuviera en 100 millones, bienvenido sea. Si no los tiene, pues que funcione como dice la UCI, no de la manera que pueda.



¿Cuáles serían las condiciones de los ciclistas si eso se hace realidad?

Deben tener sus salarios correctos, su seguridad correcta.



¿Qué piensa de la reducción de la reducción de corredores en los equipos?

Eso está bien, pero hay muchos temas para mejorar, si es que se quiere mejorar en el tema de la seguridad. Si es un equipo pequeño y le reducen al conjunto fuerte, pues para el menor es mucho mejor porque combate a uno menos fuerte. Pero para el fuerte es difícil porque tiene que combatir al resto de escuadras.



¿Dónde se ve reflejada esa desventaja?

Las carreras de 21 días se harían con un corredor menos, teniendo en cuenta que en el grupo de 8 ciclistas hay caídas, retiros. En el Tour ha habido equipos que terminan con cuatro corredores; para uno pequeño le viene bien, no tiene importancia, pero para uno que pelea y disputa la carrera, pues no le conviene.



¿Qué plantea para mejorar la seguridad en las competencias?

Mucha regularización de las motos en la carrera, poner vallas en sitios que lo ameritan, pero no rebajar el número de ciclistas. Otra cosa, que los equipos invitados lleven menos corredores o invitar una escuadra menos.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: Luis Lizarazo García /EL TIEMPO

También quieren reducir los días de competencia en el Giro y en la Vuelta a España, ¿es bueno?

Hay que valorar según la importancia mediática y el músculo financiero de cada competencia. Si le bajan 15 días a la Vuelta, pero suben la premiación, pues…. ¿Qué tan importante es el Tour en comparación con otros deportes en cuanto a la premiación, las condiciones, los traslados, dónde duermen los ciclistas, si comen bien, si duermen bien, si su salud está bien?



¿Por qué no tocan el Tour?

Es según la importancia mediática. Si es por salud del corredor, perfecto, recórtenlas, pero por qué siguen haciendo etapas de 6 horas, en condiciones extremas, pues no las hagan si es por la salud del corredor. Circuitos y carreteras duros, descensos peligrosos, eso no es bueno para la salud del corredor.



¿Se debe pensar solo en el beneficio del ciclista?

Es una balanza, tampoco queremos ir a correr a la pista, porque en todo lado hay riesgo, pero debemos ver si se cambian algunas cosas y no beneficiar a un solo sector.



¿Qué opina del dopaje de Froome?

Ya he hablado de eso, las reglas hay que cumplirlas. No hablo más.



¿Por qué está tan vinculado con el equipo Boyacá es para Vivirla?

Cuando comencé había temas complicados en la región, mucha monopolización de los recursos, de los deportistas y era complicado llegar a un equipo profesional. Siempre he estado orgulloso de mi tierra. Fernando Flórez me convenció de llevar la marca y lo hice.



¿De acuerdo con qué lidera el programa?

Veníamos de años opacos en el ciclismo de Boyacá; gané el Tour de l’Avenir y hablé con Flórez para armar un equipo juvenil y prejuvenil, y lo hicimos. Hoy quiero que el proyecto siga; no tenemos un equipo Continental, pero lo haremos.



Por ese liderazgo, ¿piensa ser alcalde o gobernador?

Me siento atraído por la política porque uno puede cambiar el futuro de algunas personas, pero es complicado, sabiendo las múltiples noticias de engaños que nos hacen a nosotros los políticos. Después de tener un nombre que he trabajado que me señalen de corrupto, de ladrón, pues por ese lado no me llama la atención.



¿Por qué aprendió a nadar?

(Risas). No hace parte de la preparación, más bien lo hice por hobbie, me hace sentir bien.



Tiene 5 marcas registradas, ¿por qué?

Hay que trabajar mucho. Hay proyectos que venimos apoyando en defensa de los niños, de las mujeres. El año pasado estuve un poco retirado, pero seguimos apoyando esas causas.



¿Qué le dejó la Colombia Oro y Paz?

He sido crítico, pero esta carrera fue muy bien hecha. Hay cosas por mejorar, hubo errores, algunos los pagamos, pero la sensación de la gente de acá y de afuera del país fue muy buena. Fue exitosa.



¿Qué se debe mejorar?

Una mejor televisión, la organización en el juzgamiento, detalles como lo corto de los sectores con vallas, pero eso pasó porque no se dimensionó lo grande de la prueba. Me siento orgulloso de la carrera.



¿Ese éxito se debe reflejar en el ciclismo nacional?

Ojalá se plasme algo en las categorías inferiores. No nos podemos refugiar en el éxito de esa carrera y no seguir mejorando, eso no es el funcionamiento de la federación, es parte; se arriesgó en la realización de la prueba, les salió perfecto y felicitaciones, pero que no se nos olviden las obligaciones verdaderas que tienen.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel