‘La Vuelta tiene un trazado ideal para los colombianos’: Escartín

Fernando Escartín es un exciclista español que terminó de segundo en la Vuelta a España de 1997 y 1998 y fue tercero en el Tour de Francia en 1999. Hoy, hace parte de la dirección técnica de la Vuelta a España y es el encargado de diseñar el recorrido de la ronda Ibérica, que arranca mañana con una contrarreloj por equipos de 13,7 km, en Francia.

Escartín advirtió que la Vuelta la apuesta a la montaña, a buscar etapas cortas y con un tinte picante en los finales, con el fin de dar espectáculo y ganar audiencia. EL TIEMPO habló con él.



¿El trazado de la Vuelta a España es ideal para una buena actuación de los colombianos?

Es para los colombianos. Ya se vio el año pasado con el triunfo de Nairo que siempre están en la pelea y este año también hay mucha montaña.

¿Cuál fue la idea para trazar el recorrido de este año?

Hay una contrarreloj por equipos de 13 km, en las que las diferencias serán mínimas y luego una de 40 km al final y la tradicional montaña, es un recorrido parejo, para todos los gustos.



¿Cuál fue la filosofía que tuvieron en cuenta?

Le apostamos más a la montaña. La audiencia y la demanda del público nos dice ese es el tipo de etapas que gustan, cortas, con un picante en el final. En España no hay las montañas que tiene el Giro o el Tour, largas, así que intentamos cuadrar con lo que tenemos. Esta vez la Vuelta es un combinado de jornadas para toda clase de ciclistas.



¿Qué destaca?

Que hay emotividad hasta el último día. Teniendo en cuenta que en el penúltimo metimos el Angliru, una subida dura en la que el que gane tendrá una ventaja y los otros lo pueden perder todo. La crono larga también está cerca del final, lo que indica que buscamos que la carrera no se muera en la mitad y que se dispute hasta el final.



¿Por qué etapas cortas?

Eso es lo que busca la audiencia. Vivimos en una sociedad que está en momentos rápidos y eso incluye los espectáculos. Gente que tiene poco tiempo para todo. El público está muy ocupado como para sentarse frente del televisor para ver una jornada de 5 horas, eso se hace muy monótono y hay que salir de eso, buscar alternativas y una es entregarles etapas cortas, rápidas.



Además el lote viene cansado de la temporada larga y dura…

Dio en el punto, por eso preferimos que los ciclistas hagan 3 horas y listo. A esta altura del año están cansados y tienen que recuperar.



¿Cuál es la jornada clave?

Nunca se sabe, hay bastantes. La última semana está cargada. La crono de 40 km marca mucha diferencia, los especialistas tendrán su oportunidad, pero los escaladores no se quedarán atrás, hay jornadas duras como en Cantabria y la del sábado final en el Angliru.



Hay quejas por los traslados, ¿se pueden evitar?

Es complicado, muchas veces los ciclistas nos dicen que hay muchos traslados y eso es normal, lo comprendo, fui ciclista, pero cuesta mucho sacar las etapas en una misma ciudad a la que se llega. Es complicado que todo coincida, España es grande y si queremos tocar las regiones, pues es un tema limitado.



¿Qué esperan del equipo Postobón?

Son jóvenes, pero le van a dar un picante a la Vuelta. Le dimos la oportunidad de que estuvieran en esta Vuelta por el filin con Colombia, pues lo que hacen Nairo Quintana, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, pues eso nos da audiencia.

¿Qué el lote sea bien poderoso qué garantías les da?

Chris Froome se enfadó cuando perdió el tiempo en Formigal, el año pasado, y seguro de que llegará esta vez mucho más atento a todo. Le gustaría ganar dos vueltas el mismo año y tiene la Vuelta entre ceja y ceja. El resto, pues son una garantía de buen espectáculo.



Solo faltan Nairo y Tom Dumoulin…

Los echaremos de menos, al igual que a Alejandro Valverde, pero con los que hay el formato nos dice que será una competencia vista por mucha gente. Que estén los mejores del mundo nos garantiza audiencia.

¿Por qué la crono larga de 40 km, ¿no es favorecer a Froome?

Es el favorito para ganarla, para acomodarse frente a sus rivales. Hay que compensar el recorrido. Sí, es una etapa larga, pero también tenemos mucha montaña para los escaladores.

¿El trazado es para que hasta el día final se conozca al campeón?

Ojalá la carrera se defina el último día, esa es la idea que tenemos. Es una carrera de 3 semanas, con etapas complicadas y esperemos que se vea espectáculo.



¿La Vuelta está cerca del Tour, del Giro?

Al Tour es imposible, por la audiencia, pero al Giro por la gente que la sigue está a su nivel o mejor.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel